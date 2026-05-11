商業興觀點／關鍵168天 台灣豬再拚外銷版圖

今年4月6日，台灣正式重獲世界動物衛生組織核可，再度讓台灣重返亞洲唯一在口蹄疫（FMD）、傳統豬瘟（CSF）及非洲豬瘟（ASF）三大豬病非疫國家。這項國際認證不僅象徵防疫成果，更是將台灣豬再次推向國際舞台。

回顧疫情發展，去(2025)年10月21日，因通報首例非洲豬瘟個案，台灣豬肉產業一度啟動緊急防疫應變。隨後於12月，菲律賓農業部發布進口禁令，暫時禁止自台灣進口豬肉及其他相關產品，對原已逐步建立的菲律賓市場造成衝擊。

然而，有賴於全民、豬肉產業與農業部公私合作，迅速讓疫情獲得控制。今(2026)年2月21日農業部正式向世界動物衛生組織遞交非洲豬瘟非疫區自我聲明申請，4月6日即獲核可，較原先預估的三至六個月縮短。

回顧112年獲得菲律賓開放豬肉進口後，商研院受到農業部委託執行台灣豬肉產業與菲律賓高端通路、星級旅館及飯店合作，透過具潛力的展售點舉辦品牌行銷活動計畫，逐漸建立雙邊貿易網絡基礎，成功於2024年正式出口豬肉及加工品共達504公噸，規模達156萬美元；2025年進一步參與馬尼拉國際食品展並與國際廚藝競賽合作導入台灣豬肉項目，獲得了專業評審團和主廚的肯定，為台灣豬肉累積國際能見度與品牌信任度。

菲律賓屬於全球第11大豬肉消費國、第七大進口國，根據菲律賓官方統計，2024年冷凍與冷藏豬肉進口量達73萬公噸，進口規模達92億美元，目前市場仍在成長中，具備高度需求潛能。相較於其他歐美競爭對手，多以冷凍豬肉及加工產品為主，著重價格競爭與供應量優勢。相較之下，台灣具有運輸時間短之條件，可打入更新鮮的冷藏豬肉差異化市場，若錯失重返菲律賓市場之契機將造成台灣豬肉產業潛在重大經濟損失。

這關鍵168天不僅是一段成功的防疫歷程，更是台灣豬肉產業重返國際的轉機。

期間，菲律賓買家即常洽詢商研院台灣豬肉的供給狀態。當時商研院建議國內企業掌握關鍵等待期，利用此期間積極進行包裝優化及冷鏈運輸的研發；商研院也和國外買家持續聯繫合作關係，隨時掌握國際市場的動態。

透過管控強化與市場策略並進，台灣不應僅恢復疫情前的出口規模，而應藉此轉機重新定位國際市場角色，由傳統供應導向轉為高品質品牌導向。

建議未來持續深化菲律賓精準客群布局以及重建買主、星級特色餐廳的商貿關係，輔以溯源管理、飼養技術與生物安全管理為亮點，進行技術品牌包裝，塑造台灣豬肉為「安全、新鮮與信任」之形象，將有機會在國際競爭中立足，深耕更多藍海市場，開創更具價值的出口新局。