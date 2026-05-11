智慧經營／住商機構董事長陳錫琮 買租管售 服務一條龍

住商機構不動產董事長陳錫琮表示，2024年9月第七波信用管制上路後，房市交易量急凍，買氣明顯不振，房仲業經營得相當辛苦，在此之際，住商機構祭出「品牌差異化」與「資源平台化」的雙軌戰略，希望重新定義房仲服務的價值，走出新藍海。

陳錫琮指出，房仲業已進入新一波「競爭淘汰」時代，唯有透過「品牌差異化」與「資源平台化」的雙軌戰略，才能在僧多粥少的困局中，重新定義房仲服務的價值。

產業共構 創造雙贏

因此，住商機構除了既有的「住商不動產」、「大家房屋」兩大品牌外，今年4月正式成立第三品牌「安家地產」，與包租代管業者進行雙產業共構合作經營，同時推出打破產業藩籬的「全房聯」跨品牌聯賣平台，攜手同業共創雙贏。

選在房市買氣低迷之際，逆勢成立新品牌、聯賣平台，到底陳錫琮看到什麼契機，他從管理學的「邊際效應」與「市場覆蓋」給出了答案。

陳錫琮分析，住商機構旗下兩大品牌店數規模在市場上占有舉足輕重的地位，但從企業垂直整合來看，還是有發展空間，如租賃服務市場，因此希望透過「安家地產」，將仲介服務延伸至租屋市場，讓「買、租、管、售」一條龍服務，仲介服務跨入新紀元。

他指出，過去房屋買賣與租賃可說是兩條平行線，但房屋買賣過後，還有長達數年的管理、修繕，甚至招租等行為，尤其實務房屋「買、租、管、售」四個階段密不可分。

陳錫琮進一步分析，國內雖有975萬戶住宅，但自有住宅率近八成，同時多戶持有者眾多，「資產管理需求極大」，住商機構觀察到這一市場缺口，接下來新品牌「安家地產」就將補上此缺口，觀察近三年租屋業者增加一倍，就是嗅到此服務商機。

安家地產將吸納有意跨足房仲業的包租代管業者，透過「雙產業共構」服務，將房仲所擅長的買賣行銷，與包租代管業者細膩的維護管理進行融合，讓顧客在同一體系之下，能完成全方位的資產管理與收益最大化，更能讓房仲業的收入結構從「單次交易佣金」轉向「長期關係價值」。

「對消費者來說，規模愈大的品牌，效率、效益會同步提高，更傾向找大品牌業者服務，因此安家地產成立後，將壯大住商機構的『邊際效應』與『市場占有率』」。

至於打破產業藩籬的「全房聯」跨品牌聯賣平台；陳錫琮表示，根據內政部統計去年平均每家不動產經紀業僅買賣交易26戶住宅，顯示仲介業已陷入僧多粥少的窘境。為突破產業瓶頸，住商機構率先打破產業中各品牌藩籬、打造出跨品牌B2B的「全房聯」聯賣平台。

師法美日 做大市場

陳錫琮指出，美國、日本不動產交易中，單一公司仲介經營只能接受買方或賣方的單點委託，因此房屋買或賣之間，不同品牌可公平競爭，不會因為多點委託產生同業間互搶單行為，進而降低消費者服務品質。

他舉例，如美國房市交易系統MLS（Multiple Listing Service）、日本不動產流通機構REINS（Real Estate Information Network System）等，就是國際房市流通平台，平台不僅房屋資訊充足，且資訊透明公開、沒有資訊不對稱問題，能讓仲介業者更專注服務，加速交易速度，而「全房聯」的成立就是希望複製美、日成功模式，打破長久以來的房仲品牌的房屋資訊壁壘，讓國內北中南仲介都能共同為消費者服務。

陳錫琮認為，「把餅做大」不僅能流通共好，更能讓房仲服務全面再優化；「一位經營者，不只是在好的時候有多少獲利，而是在不好的時候，你有沒有能力帶領夥伴找到新出路。」