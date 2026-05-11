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信義法說會／仲介事業人均產值攀升 首季獲利近1.6億、EPS 0.22元

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
信義房屋11日在法說會中表示，首季集團營運房屋仲介事業表現轉佳，人均產值逐月攀升。圖／信義房屋提供
信義房屋11日在法說會中表示，首季集團營運房屋仲介事業表現轉佳，人均產值逐月攀升。圖／信義房屋提供

信義房屋（9940）11日在法說會中表示，首季集團營運在房屋仲介事業表現轉佳，人均產值逐月攀升，內部業務激勵機制「圓夢行動計畫」的效果繼續發酵中，加上受惠「信義嘉品」兩成新成屋持續交屋，加上單季大陸「山水嘉庭」銷售11套、交屋8套，推升單季營運轉強，交出近年最亮眼首季成績單。

信義房屋今年首季營收達28.76億元、年增率約29.96%，毛利率達23.12%，較去年同期增加兩個百分點，本業營業利益達2.09億元，較去年同期0.3億元激增5.97倍，單季稅後純益達1.595億元，較去年同期0.91億元大增75.2%，每股純益達0.22元、優於去年同期0.12元。

信義房屋旗下 建設開發事業，在「信義嘉品」完成交屋入帳後，後續還有已完銷的「信義嘉學」案預計2028年交屋，也將挹注營運成長動能。

至於中國大陸「山水嘉庭」銷售方面，信義房屋表示，該案今年去化明顯轉佳，不僅首季銷售11套、交屋8套，且4月單月也已賣了16套，後續將持續穩定挹注集團收益。

海外市場方面，信義房屋指出，日本事業將進行「涉谷」及「麻布十番」兩店的展店計畫，積極擴大租賃仲介市場經營；而位於馬來西亞沙巴的洲際酒店正進行主樓結構工程，預計2027年底正式營運。

信義房屋 大陸 營收

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