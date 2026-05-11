豐興鋼筋新盤價平盤 型鋼漲500元

豐興（2015）11日開盤，廢鋼、鋼筋平盤，型鋼每公噸漲500元，在成本支撐與市場預期心理帶動下，南部鋼筋現貨行情上調，每公噸回漲50元，市場交易氣氛明顯偏多。

豐興協理莊文哲表示，近期國際鋼鐵原物料行情正向發展，美國大船廢鋼與日本2H廢鋼無報價，美國貨櫃廢鋼小漲為每公噸364美元，澳洲鐵礦砂上周由109.05美元漲至112.3美元。

豐興維持鋼筋與廢鋼盤價不變，主要考量近期國際行情雖仍偏強，但短期漲幅已大，市場進入觀望期，主因先前鋼筋價格經歷連續數周上漲，鋼廠選擇暫時穩價，有助於消化過快上漲所帶來的交易遲疑。

值得關注的是，南部鋼筋行情已出現正向回饋，大型盤商報價重新站回每公噸1.8萬元關卡，較前波小幅上揚50元，顯示通路端對價格信心回升。