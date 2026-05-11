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寶嘉聯合：看好下半年車市 盼美製車關稅盡速確定

中央社／ 台北11日電

汽車代理商寶嘉聯合執行董事吳睿弘今天預期，下半年台灣車市會比上半年好，他表示產業界仍期盼台美對等貿易協定及美製車進口關稅政策，盡速塵埃落定，美製車進口作業仍會受到相關政策未定影響，「這是台灣汽車產業近年最大考驗」。

談到國際油價高檔對台灣車市影響，吳睿弘表示，目前來看影響不大，主要是台灣油品價格變化有限，不過消費者購買油電混合車意願的確有提高的跡象。

寶嘉聯合代理全新世代CITROËN C5 AIRCROSS車系下午亮相，搶攻台灣跨界休旅車和油電混合車市場，會後吳睿弘接受媒體採訪。

展望下半年台灣車市景氣，吳睿弘表示，台灣車市傳統下半年市況優於上半年，預期今年下半年台灣車市會比上半年好。他指出，下半年主要品牌車廠將陸續推出新車款上市，會是各大車廠可好好衝刺業績的時段，寶嘉聯合預估今年營運可較2025年成長。

觀察下半年外部環境，吳睿弘分析，上半年台灣車市觀望氣氛較濃，影響台灣車市變數包括美國和伊朗衝突、美國總統川普對等關稅政策遭最高法院推翻，以及美規車進口關稅仍不確定等。

他預估下半年美伊衝突、甚至俄羅斯與烏克蘭戰爭有機會告一段落，此外美國政府關稅的法源依據可望在7月下旬明朗，各國政府與美國談判的關稅結果，也會逐一落實。

觀察美製進口車進展，吳睿弘指出，產業界期盼台美對等貿易協定及美製車進口關稅政策可盡速塵埃落定，寶嘉聯合今年進口歐系車款仍按照規劃進行，但是美製車進口作業仍會受到相關政策未定影響，「這是台灣汽車產業近年最大考驗」。

台美2月簽署台美對等貿易協定（ART），其中美國製造小客車進口關稅由原先的17.5%調降至零，不過美國最高法院2月20日裁定，IEEPA（國際緊急經濟權力法）並無授權總統徵收關稅的權力，美國總統川普隨即改採1974年貿易法第122條，對全球統一徵收10%關稅且疊加既有MFN（最惠國待遇稅率），最長為期150天，並進行貿易法第301條款調查。外界關注7月台美關稅是否有進一步結果。

根據統計，台灣4月新車市場其中進口車登錄數1萬4768輛，市占率降至47%，較3月的2萬487輛減少27.9%，較2025年同期1萬6174輛下滑8.7%。

關稅 車市

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