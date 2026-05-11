捷運價值、核心商圈經典不敗 板橋核心站穩百萬位階

近期經濟景況多變，台股持續攀高，房市依舊冷靜，就當大多數人等待著房價預備下修盤整，事實上精華核心區卻正在上演逆勢劇碼，身為蛋黃行政區的板橋即為一例。據最近銷況數據顯示，新北百萬單價案占比已暴增近五倍，板橋區幾個指標個案更是站穩每坪約近120萬元以上，信義代銷指出，這幾案的百萬單價，在在顯示只要地段居於核心價值、建築產品規劃具特色賣點，仍是各界願意投入資金、成為置產標地的重要關鍵。

強者恆強，就是目前房市最精準的詮釋。由威堡建設推出的「鑄見」一案，即因近距江子翠站僅250公尺，擁有板橋文化大道軸線為範圍的市政核心商圈，且一橋即達台北，是位於國門雙星與新板特區軸心點，也驕傲享有石雕公園、農村公園約達萬坪的綠意環境，於是一推出便成為內外區域客的口袋個案。

24層地標建築高度，引入光影流動、結合新古典與現代的獨特語彙，更是成為周邊最引人入勝的風景。威堡建設歷經約十五年匠心整合才成就的「鑄見」，不僅代表迎來城市景觀新氣象，更因此推動閒置多年的江翠里市民活動中心成功拆除改建，象徵區域正式邁向更安全、更現代化的居住新紀元，也是威堡一路堅持推動都更的初心與承諾。

即因具有如此重大意義，「鑄見」從規劃概念、選料用材到藝術思維，皆是全面高端精鑄。特別導入日本具權威代表性的東京鐵鋼，完全提升建築物的抗震性能，也邀請各界名家大師，聯手鉅獻不同以往的建築內涵；氣勢華麗又細膩的公設美學，榮獲美國國際地產大獎與UDAD的金獎肯定，以及在高樓層打造凌空會所、頂樓淺水池設計的巧思，皆能看出「鑄見」不同凡想的獨到價值。

信義代銷認為，無可取代的地段質度、具差異性的規劃強度，若再加上區域長久未推案子的潛藏購買能量，以及帶給居住者更多翻轉煥新的期待，都會是接下來在變動的房市裡，依然能穩定支撐房價與走高態勢的重要後盾，也是消費者購屋選擇中、最必然的條件。