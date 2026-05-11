快訊

攸關對美軍購…總統府發布總統令 公布7800億特別條例

伊朗戰爭第2波能源衝擊來了！亞洲比歐洲早4周有感 這區域最慘

台指期夜盤試撮驚見雪崩跌停4,196點 法人：大戶兩操作為測試市場

聽新聞
0:00 / 0:00

捷運價值、核心商圈經典不敗 板橋核心站穩百萬位階

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
江子翠捷運站為市政核心商圈，具有地理與交通優勢。（圖：信義房屋提供）
江子翠捷運站為市政核心商圈，具有地理與交通優勢。（圖：信義房屋提供）

近期經濟景況多變，台股持續攀高，房市依舊冷靜，就當大多數人等待著房價預備下修盤整，事實上精華核心區卻正在上演逆勢劇碼，身為蛋黃行政區的板橋即為一例。據最近銷況數據顯示，新北百萬單價案占比已暴增近五倍，板橋區幾個指標個案更是站穩每坪約近120萬元以上，信義代銷指出，這幾案的百萬單價，在在顯示只要地段居於核心價值、建築產品規劃具特色賣點，仍是各界願意投入資金、成為置產標地的重要關鍵。

強者恆強，就是目前房市最精準的詮釋。由威堡建設推出的「鑄見」一案，即因近距江子翠站僅250公尺，擁有板橋文化大道軸線為範圍的市政核心商圈，且一橋即達台北，是位於國門雙星與新板特區軸心點，也驕傲享有石雕公園、農村公園約達萬坪的綠意環境，於是一推出便成為內外區域客的口袋個案。

24層地標建築高度，引入光影流動、結合新古典與現代的獨特語彙，更是成為周邊最引人入勝的風景。威堡建設歷經約十五年匠心整合才成就的「鑄見」，不僅代表迎來城市景觀新氣象，更因此推動閒置多年的江翠里市民活動中心成功拆除改建，象徵區域正式邁向更安全、更現代化的居住新紀元，也是威堡一路堅持推動都更的初心與承諾。

即因具有如此重大意義，「鑄見」從規劃概念、選料用材到藝術思維，皆是全面高端精鑄。特別導入日本具權威代表性的東京鐵鋼，完全提升建築物的抗震性能，也邀請各界名家大師，聯手鉅獻不同以往的建築內涵；氣勢華麗又細膩的公設美學，榮獲美國國際地產大獎與UDAD的金獎肯定，以及在高樓層打造凌空會所、頂樓淺水池設計的巧思，皆能看出「鑄見」不同凡想的獨到價值。

信義代銷認為，無可取代的地段質度、具差異性的規劃強度，若再加上區域長久未推案子的潛藏購買能量，以及帶給居住者更多翻轉煥新的期待，都會是接下來在變動的房市裡，依然能穩定支撐房價與走高態勢的重要後盾，也是消費者購屋選擇中、最必然的條件。

板橋 精華 房市

延伸閱讀

永慶房屋揭密北市五大熱門點閱豪宅 正隆官邸點閱奪冠

北市五大熱門點閱豪宅大安區占三席 「正隆官邸」奪冠

全台前十大人口行政區 台中「北屯區」人口年增率搶頭香

信義雅祥案928坪都更案重啟招商 住都中心估吸金29億元

相關新聞

搶人才不手軟！KPMG 審計部門平均調薪上看12%、2年拚百萬年薪

畢業季即將到來，四大會計師事務所搶人才不手軟。KPMG安侯建業11日宣布，自今年7月起，畢業後加入審計部門的新鮮人，起薪率先調高二千元。至於現職同仁及其他新進的人才，將檢視物價通膨、市場整體薪酬水平及各職級表現及平均薪酬狀況，作為薪資架構及薪酬策略調整的依據，持續優化年度調薪幅度及績效獎金制度，進一步提升整體薪酬競爭力。

從建築工地到文創飯店龍頭 承億集團創辦人戴俊郎猝逝

國內文創設計旅店品牌龍頭承億文旅集團創辦人暨承億建設董事長戴俊郎，9日因多發性腦溢血，不治猝逝，享年54歲。戴俊郎從建商跨界，打造旅館連鎖集團，原規劃今年第3季申請上櫃，突然離世消息今天傳出，震驚業界。公司也發布聲明，表示集團營運一切正常，相關業務與服務均穩定運作，不受影響。

永慶房屋揭密北市五大熱門點閱豪宅 正隆官邸點閱奪冠

台北市作為全台的政經中心，高端住宅市場的動向向來是高資產族群與房市觀察者的矚目焦點。永慶房產集團以中央銀行設下的豪宅門檻為篩選條件，…

全民棄房、瘋股 李同榮：政府想像不到兩種結果來了

近兩年來，銀行體系在央行嚴控不動產貸款集中度政策下，持續收緊購屋房貸與建商融資，換屋市場遭到壓抑，但另一方面，銀行卻積極推動「理財型房貸」與各類信用貸款，變相鼓勵民眾「貸房理財、貸房入股」。

圓祥攜手Delos Capital加速國際授權布局 鎖定自體免疫疾病高成長市場

雙特異性抗體新藥大廠圓祥（6945）11日宣布，與國際生技投資與策略團隊Delos Capital簽署合作協議，雙方聚焦自體免疫疾病領域創新生物藥開發，目標打造具全球授權價值的產品管線。

普利司通湖口廠關閉 勞動部：公司方應展現最大誠意實質協商

台灣普利司通報備大量解僱勞工，影響新竹湖口廠約551名員工，目前公司正與勞工進行自主協商中。對此，勞動部11日表示，企業應落實社會責任，虧損關廠時更應負起照顧員工的責任，並呼籲公司方必須展現最大誠意實質協商，並盡可能接受工會所提訴求。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。