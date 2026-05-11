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圓祥攜手Delos Capital加速國際授權布局 鎖定自體免疫疾病高成長市場

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導
藥物示意圖。圖/AI生成
藥物示意圖。圖/AI生成

雙特異性抗體新藥大廠圓祥（6945）11日宣布，與國際生技投資與策略團隊Delos Capital簽署合作協議，雙方聚焦自體免疫疾病領域創新生物藥開發，目標打造具全球授權價值的產品管線。

本次合作採取明確分工模式，圓祥生技負責雙特異性抗體藥物之設計與開發，發揮其在抗體工程與候選分子優化之技術優勢；Delos則主導產品策略定位、臨床試驗設計與執行管理，並負責後續國際商務授權與資本市場操作，此一「研發＋臨床＋商務」整合架構，將有助於縮短開發時程，並提升資產價值最大化。

根據IQVIA統計，自體免疫疾病市場規模持續擴張，全球市場已達千億美元等級，在市場需求帶動下，相關新藥授權交易亦顯著升溫，2025年全球雙特異性抗體授權交易約40件，其中針對自體免疫疾病的交易達12件，佔比約30%，顯示該領域已成為跨國藥廠與新創公司積極布局的關鍵戰場，近期代表性案例包括：

一，Sanofi近年積極布局自體免疫雙抗領域，於2025至2026年間先後與Earendil Labs及Dren Bio達成合作，總交易金額均達數十億美元規模。

二，Boehringer Ingelheim與先聲藥業針對發炎性腸道疾病推進雙標靶抗體開發，以及UCB與德琪醫藥達成全球授權合作，均為近期具指標性交易案例。

此外，2026年第1季已新增四項自體免疫雙特異性抗體授權交易，延續2025年強勁成長動能，進一步凸顯該領域在臨床開發與商業化上的高度潛力。

雙特異性抗體具備同時調控兩個關鍵免疫路徑能力，預期可在療效與安全性之間取得更佳平衡，並有機會在現有療法之外建立差異化競爭優勢，已經是多加國際大廠布局重點，圓祥透過本次合作架構，將可更靈活地推動早期資產進入臨床，並於適當時點引入國際藥廠進行授權合作，提升整體投資報酬潛力。

圓祥生技表示，將「資產導向」策略，鎖定具明確臨床定位與商業化潛力候選產品，並透過精準臨床設計快速驗證價值，以利於中後期授權或策略合作，此模式近年已成為國際生技投資主流之一，有助於降低資本支出並提升資產周轉效率。

圓祥生技看好本次合作不僅可拓展圓祥於腫瘤領域以外之產品版圖，更是深化國際合作與資本運作能力的重要里程碑。未來雙方將持續評估更多自體免疫與發炎疾病適應症，逐步建立具規模化與可授權性的產品組合，為股東創造長期價值。

生技

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