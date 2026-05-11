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普利司通湖口廠關閉 勞動部：公司方應展現最大誠意實質協商

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
勞動部指出，企業應落實社會責任，虧損關廠時更應負起照顧員工的責任。圖／本報系資料照
勞動部指出，企業應落實社會責任，虧損關廠時更應負起照顧員工的責任。圖／本報系資料照

台灣普利司通報備大量解僱勞工，影響新竹湖口廠約551名員工，目前公司正與勞工進行自主協商中。對此，勞動部11日表示，企業應落實社會責任，虧損關廠時更應負起照顧員工的責任，並呼籲公司方必須展現最大誠意實質協商，並盡可能接受工會所提訴求。

對於普利斯通宣布湖口廠關廠，勞動部指出，企業應落實社會責任，虧損關廠時更應負起照顧員工的責任。

勞動部說，公司方在向工會說明後，已向地方政府提報大量解僱計畫書，將要求地方政府依法審核大量解僱計畫，另經了解，工會代表將提出優退方案，工會提出的訴求，勞動部呼籲公司方必須展現最大誠意實質協商，並盡可能接受工會所提訴求。

最後，勞動部強調將與新竹縣政府共同強力監督公司，依據大解法妥為協商，履行各項法定義務，勞動部並將盡力就受影響員工在就業、職訓資源及請領失業給付積極協助。

勞動部 新竹縣 工會

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