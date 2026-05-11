獨／普利司通湖口廠大裁員 資深員工嘆「有家庭要養、好像也沒得選」

輪胎大廠普利司通湖口廠大規模資遣消息引發關注。今天一早，大批穿著普利司通制服的員工神情凝重地聚集在廠區外，隨後搭乘公司安排的遊覽車前往參與勞資協商。有員工接受本報訪問透露，消息來得突然，「我們都是近期才知道，真的很突然」，公司提出若當天簽字同意資遣，將額外加發獎金，不少人最後選擇簽署同意書，他沉默片刻後直言：「說真的，好像也沒得選。」

就在協商進行期間，今天下午更有附近科技廠相關人員現身廠區周邊，向員工打聽工廠是否將出售、是否已有收購規畫，讓現場員工更加人心惶惶。裁員消息公開後，基層員工心情五味雜陳。

「我們都是近期才知道，真的很突然。」一名在廠服務超過10年的資深員工受訪時坦言，自己與不少同事都已在這裡工作10多年，早已習慣固定的生活節奏，沒想到突然被迫面對失業。

「很多人都是中高齡了，有小孩、有家庭要養，這個年紀重新找工作，真的很難。」他說，消息來得太急，讓不少人措手不及，多數人最後可能都會接受公司提出的方案，「說真的，好像也沒得選。」

他也坦言，自己長年都在傳統產業，要中年轉行並不容易，公司今天協商中有提到可協助引薦科技廠相關職缺，但是否適合、能否順利轉職，大家都還在觀望。

隨著關廠消息延燒，員工間也私下流傳，公司提出若當天簽字同意資遣，將額外加發2萬元獎金，引發基層議論。對此，另一名在廠工作10多年的員工透露，公司內不少人已待了20年、10多年，這次提出的加發方案，某種程度上確實優於法定條件，但接到裁員通知時，第一個想到的不是補償金，而是「未來怎麼辦」。

他坦言，工廠附近雖有南港輪胎等傳統產業可選擇，但對這些年資深厚的員工而言，一旦轉換跑道，薪資與年資幾乎都得重新開始，心理壓力不小。

現場也有多名參與協商的員工面對媒體詢問時低調閃避，僅搖頭表示「不接受媒體訪問」，甚至有人私下坦言，「畢竟都已經簽了，怕公司後來又收回相關條件。」

對此，新竹縣議員朱健銘、羅美文表示，已陸續接獲勞工陳情與通報，若後續勞資協商結果引發爭議，或勞工需要法律與權益協助，將會協助處理。

裁員消息公開後，基層員工心情五味雜陳。記者郭政芬／攝影