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7-ELEVEN OPENPOINT超狂用途曝光 可繳稅、唱 KTV、買黃金

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
OPENPOINT點數可以1點折抵1元綜所稅，另搭配中國信託uniopen聯名卡門市繳稅再享回饋。統一超/提供
OPENPOINT點數可以1點折抵1元綜所稅，另搭配中國信託uniopen聯名卡門市繳稅再享回饋。統一超/提供

7-ELEVEN持續擴大uniopen會員生活圈，並藉由「APP」、「點數」、「支付」3大策略架構OPENPOINT點數生態圈，去年首創「uniopen PRIMA會員付費訂閱制」強化差異化經營，更串聯中國信託uniopen聯名卡有效提升會員含金量，會員平時消費額外賺取點數也能當現金花，1點折抵1元，除可折抵代收帳單如綜所稅，連到iOPEN Mall網購買黃金、享溫馨KTV唱歌等，通通都能用OPENPOINT點數折抵，把點數當現金花。

7-ELEVEN自2014年起領先同業推出OPENPOINT點數生態圈服務，透過跨產業、跨通路及海內外策略結盟，持續擴大差異化優勢，截至目前已成功串聯逾500家知名品牌、近70萬家特約商店，累計服務會員將近2,000萬，點數可跨通路當現金花，深入食、衣、住、行、育樂場域，甚至能折抵代收帳單，其中最常折抵項目為停車費、折抵金額最高為綜所稅。

隨著5月綜合所得稅與房屋稅正式開徵，繳稅正式進入高峰期，7-ELEVEN守護近2,000萬名uniopen會員荷包，連續5年提供OPENPOINT點數可以1點折抵1元綜所稅帳單好康服務，今年更推薦搭配中國信託uniopen聯名卡或icash Pay兩大繳稅神器，額外可獲得OPENPOINT點數，超有感放大繳稅回饋。

現在到享溫馨KTV開唱不僅能累積OPENPOINT，還可用OPENPOINT折抵消費！而且每日不限金額及支付方式筆筆回饋1%，自即日起至6月9日期間每周三不限金額最高享5%回饋，點數輕鬆累、優惠輕鬆折！日前針對持有高額點數的會員於OPENPOINT APP新增設「金點賞專區」，讓會員以高額點數兌換高價值商品，加碼提升點數「含金量」，目前主打航空里程與全台知名樂園等旅遊超值兌換，第二波活動自5月15日起陸續推出住宿、餐飲等多元票券，專屬好康價值翻倍。

不僅如此，OPENPOINT點數還能折抵「網購取貨付款」，以及指定網購平台消費如7-ELEVEN數位流通平台iOPEN MALL、7-ELEVEN i預購、Yahoo購物等，現買現抵、折抵無上限。根據iOPEN MALL觀察，全站已有超過800間商家都可使用點數折抵消費，開放點數折抵半年就兌換將近300萬，其中會員最愛折抵商品前三名分別為黃金、3C產品、家電，單筆最高使用17,000點OPENPOINT購買Apple相關商品。

為回饋廣大uniopen會員，iOPEN MALL歡慶開站三週年，即日起至5月27日推出多項回饋活動，包括送5折神券、滿萬回饋520點OPENPOINT，再抽市價5萬Apple 夢幻雙機組！於5月31日前還能使用1點OPENPOINT兌換iOPEN MALL優惠券，結帳使用OPENPOINT點數至少折抵1元且訂單金額滿 399 元，即可免費獲得一杯中杯CITY CAFE美式咖啡，數量有限，贈完為止。

其中特別推薦5月18日到5月20日期間可領取5折神券爆買夯品，打折完挑戰全網最低價。包含抗暑必備的冰絲防曬外套、智能微型冷氣扇，還有日本清潔大牌Ariel碳酸機能洗衣球、最潮運動匹克球組；另外家家必備的衛生紙挑戰最低價1抽只要0.09元，人氣高奢品牌唇膏買一送一再打5折；Airmate艾美特日系 14 吋定時立地電扇領券5折價只要500元。

綜所稅 中國信託

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