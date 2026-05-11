天能綠電341億度長約在手 訂單看到3年後

面對企業採購綠電需求快速升溫，天能綠電總經理唐亞聖今日出席上櫃掛牌儀式後受訪表示，企業選擇綠電合作夥伴已不只看價格，更重視交易平台的「履約能力」。在全台超過120家售電業者競爭下，市場決勝關鍵在於「速度」與「履約能力」。

天能綠電已掌握綠電需求爆發契機，累計簽署轉供合約達341億度電，其中逾九成為10年以上長期合約，帶來穩定且可預期的收入來源，未來2至3年訂單能見度高，並預期今年底合約規模將擴大至400億度以上。

目前已協助約60家企業完成綠電轉供，客戶橫跨半導體、電子、金融及零售產業，包括美光、日月光、中華電信、玉山金控、京元電子等指標企業，其中半導體與電子製造業占比達四成，市場滲透力強勁。

唐亞聖說，除綠電交易外，天能綠電也積極拓展加值服務，包含碳盤查與減碳諮詢，並透過集團資源整合，與專注儲能系統的關係企業合作，提供更完整的能源解決方案，全面強化企業淨零轉型能力。

展望未來，天能綠電將持續強化綠電交易與能源整合能力，透過策略合作擴大市場規模，並以上櫃為重要里程碑，深化市場布局、提升營運規模。