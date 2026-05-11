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台工具機零組件出口4月較3月成⾧4.8% 較去年同期成⾧12%
台灣四月工具機暨零組件進出口統計出爐，其中工具機零組件出口總額1.4億美元，相較3月成⾧4.8%，較去年同期成⾧12%。工具機4月工具機出口金額約為1.5億美元，較3月減少11.7%，較去年同期減少15.1%。
台灣工具機暨零組件公會說，工具機關鍵零組件包含工作物夾持器、分度頭或其他工具機特殊配件、金屬切削工具機零件及附件、金屬成型工具機零件及附件、滾珠螺桿、線性滑軌。從單月出口表現來看，4月工具機關鍵零組出口金額約為1.4億美元，相較3月成⾧4.8%，較去年同期成⾧12%。
1至4月工具機關鍵零組出口累計出口金額約為5.15億美元，較去年同期成⾧11.9%。主要出口國有中國（含香港）、美國、日本、印度、義大利、南韓、荷蘭、德國、泰國及新加坡。
而工具機4月出口金額約為1.5億美元，較3月減少11.7%，較去年同期減少15.1%。其中，金屬切削工具機4月出口金額為1.27億美元，較3月出口減15.1%；金屬成型工具機4月出口金額2276萬美元，較3月成⾧13.3%。
1至4月工具機累計出口金額約為6.07億美元，較去年同期減少3.4%。其中，金屬切削工具機出口累計金額約4.98億美元，較去年同期減少1.6%，金屬成型工具機出口累計金額為1.08億美元，較去年同期減少10.8%。出口前十大國家依出口金額排序為中國（含香港）、美國、越南、印度、泰國、土耳其、德國、荷蘭、馬來西亞及日本。
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