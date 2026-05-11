禾榮科攜手臺北榮總 推動AB-BNCT於頭頸癌第一線治療情境之臨床研究

禾榮科（7799）11日宣布，將與臺北榮民總醫院合作，針對頭頸癌患者推動加速器型硼中子捕獲治療（AB-BNCT）於第一線治療情境之臨床研究，探索BNCT結合外科手術於局部晚期或治療選項受限頭頸癌患者中的潛在應用價值。此研究亦為國際少見、極具前瞻性的AB-BNCT臨床試驗案。

BNCT過去主要應用於復發性頭頸癌等特定臨床情境。本次研究將進一步評估BNCT作為術前輔助治療(Neoadjuvant Therapy)策略之一，是否有機會協助部分腫瘤位置或範圍較具挑戰性的患者，透過腫瘤控制與後續外科手術整合，建立新的臨床應用方向。此項合作亦代表禾榮科技持續推動加速器型BNCT於不同癌症治療情境中的臨床轉譯與應用探索。

臺北榮民總醫院口腔顎面外科主任吳政憲表示，臨床上部分頭頸癌患者因腫瘤位置、大小或侵犯範圍，使初始手術治療面臨較高挑戰，治療決策亦相對複雜。若能透過多專科合作，評估BNCT於術前治療情境中的安全性與可行性，未來有機會為此類患者提供更多元的治療策略參考。

臺北榮民總醫院重粒子及放射腫瘤部主治醫師吳元宏表示，過去北榮團隊已於禾榮科技加速器型BNCT設備平台上累積逾200人次相關臨床使用與觀察經驗。既有經驗顯示，BNCT於頭頸癌治療領域具備進一步研究與發展潛力；其與外科手術整合的應用模式，值得透過嚴謹臨床試驗進一步驗證。

禾榮科技總經理沈孝廉表示，禾榮科技作為加速器型BNCT系統開發與整合廠商，將持續與臨床醫療團隊合作，推動BNCT於不同癌症治療情境中的臨床研究與技術驗證。公司期望透過設備、藥物、治療計畫系統與臨床研究的整合，逐步建立加速器型BNCT於國際癌症治療領域的發展基礎，並為患者帶來更多潛在治療可能性。

禾榮科技表示，本次合作將依循相關法規、醫學倫理規範及臨床試驗審查程序進行。BNCT於第一線頭頸癌治療情境之應用，仍須透過臨床試驗進一步評估其安全性、可行性與臨床效益，相關結果亦將依研究進程與法規要求適時對外說明。