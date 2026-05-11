北市五大熱門點閱豪宅大安區占三席 「正隆官邸」奪冠

永慶房產集團統計盤點永慶房仲網上點閱最熱的台北市五大豪宅資料指出，近一年台北市五大熱門點閱豪宅中，位於中正區的「正隆官邸」奪下點閱榜首，而位居第二的「台北之星」則以每坪成交均價199萬元以上，榮登身價最高寶座。

近五年台北市中正區「正隆官邸」在實價登錄每坪成交均價區間落在110萬元至165萬元之間，該案規劃坪數為58至75坪，格局方正、周邊生活機能成熟且具地利優勢，吸引許多高資產族群注意。

永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，「正隆官邸」坐落於台北市的核心蛋黃區，北接華山文創園區、南臨知名的東門商圈；朝西可達台北車站、台大醫院，往東距離東區商圈亦不遠。雖位於核心地區，但「正隆官邸」所在的齊東街區，不僅鬧中取靜，且人文底蘊薈萃，氛圍獨樹一幟。優越的地段優勢，卻約億元上下即可入主，在豪宅林立的北市，關注度相當高。

在此次榜單中，大安區強勢占據三席，分別為「台北之星 Diamond Towers」、「首泰信義」與「明日博」，顯示大安區仍是高資產客群心中資產保值與身分象徵的黃金區域。其中，「台北之星 Diamond Towers」其單價區間落在每坪199萬元至269萬元之間，為本次榜單中價格最高的頂級標的。

陳金萍分析，該案坐落東區忠孝復興商圈核心，屋齡僅約4年，總體樓高30至31層，是北市的頂級摩天豪宅。其最高300坪的大空間規劃，不僅是榜單上最寬闊，也完美契合了頂端客群對於居住空間的追求。

此外，大樓獨特的菱狀水晶外觀極具地標識別度，而AB棟的1~4樓更是由新光三越百貨進駐，5樓則規劃為轉換層，讓住戶利用會所、交誼廳的同時也保有隱私性。而該案不僅具備頂級的物業規劃與完善的耐震設計，加上近年知名YouTuber的開箱影片在社群媒體大力推波助瀾，帶來更高的話題聲量，成為目前市場上最顯眼的豪宅之一。

而位居點閱榜第三、四名的「首泰信義」與「明日博」，陳金萍表示，坐擁信義路燙金門牌和新古典風格的「首泰信義」，憑藉其矗立於市中心精華路段、遠眺台北101等壯闊景觀的視野優勢、以及室內上看百坪的空間規劃，具備台灣頂尖的豪宅規格，在網路上點閱聲量居高不下。

而坐落於市民大道的「明日博」，不僅鄰近繁華的微風和東區商圈，還擁有台北市中心罕見的千坪以上的基地面積、大棟距的優勢，吸引不少高資產族群注意。