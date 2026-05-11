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北市持續推展氫能應用 H2GP Taiwan 2026氫能大賽冠軍出爐

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

「H2GP Taiwan 2026 氫能大獎賽臺灣站」10日於臺北市立大直高中盛大登場。本屆賽事首度移師臺北舉辦，規模更勝以往，來自全臺20支頂尖高中職隊伍齊聚競技，最終由來自高雄市的中正高工脫穎而出，勇奪臺灣站總冠軍！該隊伍將肩負臺灣榮耀，於今年7月前往瑞士參加世界總決賽，挑戰全球青年菁英。

臺北市政府產業發展局長陳俊安出席本屆開幕儀式為選手打氣，經濟部能源署吳志偉署長、聯華林德氣體苗豐盛榮譽董事長、育秀教育基金會苗華斌執行長等亦到場共襄盛舉。競賽融合氫能燃料電池原理、車輛設計與能源效率管理等跨領域實作，學生需親手打造氫能遙控模型車，展現創新實力。臺北市共有大安高工、南港高工、華江高中及靜心高中等4校共5支隊伍獲選參賽，展現北市學子對新興能源的高度關注與投入。

陳俊安致詞表示，在全球因應氣候變遷，邁向淨零的過程中，氫能源已成為關鍵能源轉型新選項。臺北市積極回應國際趨勢，將氫能源列為「邁向2050零碳臺北」中長程計畫並逐步將氫能從政策規劃邁向實際應用，預計今年底於臺北市立動物園導入的「氫能混合動力遊園車」為全國首例於公有場域氫能運具運行的新典範。市府亦持續鼓勵於商業建築、住宅與公共設施中設置氫燃料電池發電設備，強化都會區能源韌性，同時也期勉本次冠軍隊伍於國際舞臺再創佳績，展現臺灣青年的永續競爭力。

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