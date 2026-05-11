快訊

伊朗戰爭第2波能源衝擊來了！亞洲比歐洲早4周有感 這區域最慘

拒攔查開車拖行撞死派出所長一審判死刑 女毒蟲真面目首曝光！

石崇良稱三班護病比怕跳票就再投賴總統 蔣萬安一句話砲轟賴政府

聽新聞
0:00 / 0:00

搶人才不手軟！KPMG 審計部門平均調薪上看12%、2年拚百萬年薪

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
KPMG強調，「人」是KPMG最重要的資產，「以人為本」是KPMG非常重要的核心價值。路透
KPMG強調，「人」是KPMG最重要的資產，「以人為本」是KPMG非常重要的核心價值。路透

畢業季即將到來，四大會計師事務所搶人才不手軟。KPMG安侯建業11日宣布，自今年7月起，畢業後加入審計部門的新鮮人，起薪率先調高二千元。至於現職同仁及其他新進的人才，將檢視物價通膨、市場整體薪酬水平及各職級表現及平均薪酬狀況，作為薪資架構及薪酬策略調整的依據，持續優化年度調薪幅度及績效獎金制度，進一步提升整體薪酬競爭力。

KPMG預估，今年審計部門整體平均調薪幅度會較往年顯著提升，預計可望超過12%，對於表現優異之同仁，工作2~3年後甚至有望突破百萬年薪，以落實重視人才及員工照顧的核心精神。

此外，KPMG安侯建業人資長洪士剛強調，「人」是KPMG最重要的資產，「以人為本」是KPMG非常重要的核心價值。而員工照顧一直是KPMG持續努力的重點方向。公司致力打造「多元」、「包容」的企業文化，提供同仁不同內容的歷練與選擇，以及暢通的升遷管道，只要有心發展，每位同仁都能在KPMG打造屬於自己的舞台。

同時，KPMG 重視傾聽每一位同仁的聲音，並將「共創職場體驗」視為重要核心。所有福利與活動皆源自同仁意見回饋，透過家庭日、電影月、 Happy Friday 及忙季小確幸等活動，陪伴大家在努力工作之餘，也能感受到 KPMG 的支持與關懷，共同營造正向且有溫度的職場環境。

延伸閱讀

暖心直達家門！酷澎物流中心發起母親節傳愛，優質酷澎工作環境落實全方位家庭關懷

藝珂集團東亞區資深副總裁陳玉芬專訪：掌握人本優勢 迎向AI時代的職場變革

大學畢業生平均起薪3.6萬 資通訊業、製造業都有6萬元好薪情

從數位轉型與永續經營趨勢 探索企業AI人才需求

相關新聞

搶人才不手軟！KPMG 審計部門平均調薪上看12%、2年拚百萬年薪

畢業季即將到來，四大會計師事務所搶人才不手軟。KPMG安侯建業11日宣布，自今年7月起，畢業後加入審計部門的新鮮人，起薪率先調高二千元。至於現職同仁及其他新進的人才，將檢視物價通膨、市場整體薪酬水平及各職級表現及平均薪酬狀況，作為薪資架構及薪酬策略調整的依據，持續優化年度調薪幅度及績效獎金制度，進一步提升整體薪酬競爭力。

從建築工地到文創飯店龍頭 承億集團創辦人戴俊郎猝逝

國內文創設計旅店品牌龍頭承億文旅集團創辦人暨承億建設董事長戴俊郎，9日因多發性腦溢血，不治猝逝，享年54歲。戴俊郎從建商跨界，打造旅館連鎖集團，原規劃今年第3季申請上櫃，突然離世消息今天傳出，震驚業界。公司也發布聲明，表示集團營運一切正常，相關業務與服務均穩定運作，不受影響。

永慶房屋揭密北市五大熱門點閱豪宅 正隆官邸點閱奪冠

台北市作為全台的政經中心，高端住宅市場的動向向來是高資產族群與房市觀察者的矚目焦點。永慶房產集團以中央銀行設下的豪宅門檻為篩選條件，…

台工具機零組件出口4月較3月成⾧4.8% 較去年同期成⾧12%

台灣四月工具機暨零組件進出口統計出爐，其中工具機零組件出口總額1.4億美元，相較3月成⾧4.8%，較去年同期成⾧12%。工具機4月工具機出口金額約為1.5億美元，較3月減少11.7%，較去年同期減少15.1%。

北市五大熱門點閱豪宅大安區占三席 「正隆官邸」奪冠

永慶房產集團統計盤點永慶房仲網上點閱最熱的台北市五大豪宅資料指出，近一年台北市五大熱門點閱豪宅中，位於中正區的「正隆官邸」奪下點閱榜首，而位居第二的「台北之星」則以每坪成交均價199萬元以上，榮登身價最高寶座。

全台前十大人口行政區 台中「北屯區」人口年增率搶頭香

根據今年第1季最新數據，台中市北屯區約31.8萬人，13.9萬戶，在全台設籍人口數的前十大行政區排行第九，但相對於其他九區的人口成長減緩，甚至負成長，北屯人口年增率竟高達2.1%，堪稱全國之冠，在如此高成長人口都會區，交通與商圈的生活機能更顯重要。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。