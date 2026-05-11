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大同4月營收41.39億元 近8年同期次高
大同公司今天公告4月合併營收新台幣41.39億元，為近8年同期次高，但因電力新能源事業受客戶指定交期影響，使4月營收年減3.5%，月減2.87%。累計前4月營收則受惠於電子代工事業Mini PC新品市場反應良好，達156.27億元，年增5.34%。
大同說明，電力事業群的重電事業穩定出貨，因銷貨台電大安變電所變壓器，4月營收達今年以來單月最高，年成長逾3成；馬達事業受惠於AI晶片巨量需求半導體大廠持續擴建，接獲中型馬達大批量訂單，加持下半年業績，同時，電動車馬達獲追加訂單，挹注營收。
大同表示，積極發展AI科技事業，集團子公司大世科受惠於企業AI算力基礎建設與人工智慧代理（AIAgent）的剛性需求，4月營收維持穩定雙位數成長，包含交付金融業大型設備升級與建置核心系統架構，並認列製造業數位賦能專案收益，將AI應用導入核心營運流程。
大世科指出，前4月累計合併營收達24.74%的高年成長率，展現強勁營運成長動能。同時，甫於4月與工研院生醫所簽屬策略夥伴協議的子公司大同醫護，也將主導 快顯式健康照護互操作性資源（FHIR） 國際醫療資料庫標準化與跨系統整合，建立醫療資料互通基礎，串聯AI技術，搶進在宅智慧照護市場。
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