大同4月營收41.39億元 近8年同期次高

畢業季即將到來，四大會計師事務所搶人才不手軟。KPMG安侯建業11日宣布，自今年7月起，畢業後加入審計部門的新鮮人，起薪率先調高二千元。至於現職同仁及其他新進的人才，將檢視物價通膨、市場整體薪酬水平及各職級表現及平均薪酬狀況，作為薪資架構及薪酬策略調整的依據，持續優化年度調薪幅度及績效獎金制度，進一步提升整體薪酬競爭力。

2026-05-11 14:57