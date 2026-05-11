全台前十大人口行政區 台中「北屯區」人口年增率搶頭香

根據今年第1季最新數據，台中市北屯區約31.8萬人，13.9萬戶，在全台設籍人口數的前十大行政區排行第九，但相對於其他九區的人口成長減緩，甚至負成長，北屯人口年增率竟高達2.1%，堪稱全國之冠，在如此高成長人口都會區，交通與商圈的生活機能更顯重要。

鄉林不動產研究室今天指出，北屯區挾交屋潮與新興商圈利多，近一年人口增加3,360人，成為表現最亮眼的區域。

但北屯家戶平均人口約2.44人左右，多數為小家庭，消費習慣也隨之改變，過去大家幾乎都到傳統菜市場、黃昏市場、量販店買菜購物，百貨商場只有特定節日或百貨檔期才會去用餐購物，但現在「微型家庭」占比超過40%，新型家庭早將日常需求事務「化繁為簡」。

內政部民政司統計，新北市的板橋、新莊、中和、三重、新店區及桃園市桃園區、中壢區、台中市北屯區、高雄市鳳山區與三民區，是全台前十名設籍人口最多的區域。

但受到少子化、人口老化影響，成長率逐漸趨緩，最明顯的是南台灣高雄鳳山區，人口已經出現倒退，呈現負0.3%，其餘各區年增率幅度有限。

鄉林不動產研究室分析，台中市人口紅利相乘效應直接反映在消費力，新光三越百貨中港店去年因氣爆事件停業七個月，百貨消費力轉移效應，台中大遠百以全年營收約223億元、年增約7%，去年是全台百貨「店王」；中友百貨營業額年增也破6%。

不僅百貨公司，就連大型商場也不遑多讓。據2023年公開統計，全球營收前10名COSTCO好市多門市，台灣占了4家，分別是台中南屯店與北屯店、台北內湖與新北中和。南屯店是多年蟬聯全球營業額最高，北屯店剛開幕五年半，也有傲人業績。

最新開業的北屯區「漢神洲際購物廣場」，試營運前三天就吸引逾30萬人次造訪，這三周來預估累計超過180萬人次，附近還有「太子置地廣場」也在施工中，預計2028年開幕；崇德漢神新商圈、洲際棒球場、小巨蛋與捷運綠線等多重生活機能加持下，北台中躍為「一級核心生活圈」。

商總榮譽理事長、鄉林集團董事長賴正鎰指出，都會區家戶人口愈來愈稀少，日常生活採買、消費趨於「all in one」一次滿足取向，百貨商圈人流與金流彙集成為房市一級戰區，像是百貨龍頭新光三越與大遠百所在的七期重劃區，近二年雖面臨房市政策調控，但其單價仍持續墊高，最主要就是「地段稀缺性」。

百貨與商場營收不僅反映消費力，更是高端人口與就業機會的保證，具區域價值的重要指標，對住宅市場形成長期支撐，在通膨壓力與政策調控下，商圈周邊房市更顯價值。

鄉林不動產研究室觀察，都會區小宅當道，室內居住空間縮小時，周邊超商、百貨商圈成為生活空間的延伸。小家庭減少開伙、可能不再需要大廚房、餐桌，因為百貨美食街成了自家餐廳。

他們對商圈高度倚賴，不僅推升了周邊房市的支撐力，也讓百貨業者從單純的商品陳列販售，轉向結合了運動、藥妝、洗衣店或美容沙龍，提供「一站式服務」，滿足微型家庭工作忙、追求效率的需求。

最新實價登錄數據顯示，台中市北屯區自2025年3月到2026年3月的最近一年間，預售屋交易案件總計1,263件，領先西屯等其他區域，最主要即是區域內生活機能持續精進。

其中，受惠於「漢神洲際購物廣場」開幕，商圈周邊14期重劃區在今年第1季的平均成交單價已站穩七字頭、甚至上看八字頭，展現約10%至15%的漲勢。

百貨商圈宅憑藉其強大的「抗跌性」與「流動性」，成為資產配置的黃金標竿；西屯有國泰「置地廣場台中」、冠德「環球購物中心」、豐邑「豐生活百貨商場」，烏日則有號稱全台最大購物中心「烏日高鐵娛樂城(D-ONE)」正在興建，也吸引追求增值潛力的置產族往北屯區、西屯區、南屯區和烏日區提早卡位。

北屯區「漢神洲際購物廣場」，試營運前三天就吸引逾30萬人次造訪。業者提供