從建築工地到文創飯店龍頭 承億集團創辦人戴俊郎猝逝

國內文創設計旅店品牌龍頭承億文旅集團創辦人暨承億建設董事長戴俊郎，9日因多發性腦溢血，不治猝逝，享年54歲。戴俊郎從建商跨界，打造旅館連鎖集團，原規劃今年第3季申請上櫃，突然離世消息今天傳出，震驚業界。公司也發布聲明，表示集團營運一切正常，相關業務與服務均穩定運作，不受影響。

承億集團發布聲明：「創辦人兼董事長戴俊郎先生，5月9日因多發性腦溢血辭世。戴俊郎創辦人一生始終相信台灣情熱、創意與文化美學的力量，長年以建築、設計與飯店為載體，訴說土地故事，亦以真誠與熱情陪伴無數同仁、夥伴與旅人，對於他的離世，集團全體同仁深感不捨與哀痛。

感謝社會各界長期以來的關心與支持，承億集團營運一切正常，相關業務與服務均穩定運作，不受影響，董事長留下的文化與理念，將成為公司持續前進的力量。

戴俊郎23歲創業，從「小到住家廁所馬桶工程都接」的小工程公司起家，卻在12年前創立承億文旅，快速建立國內最大文創設計旅店集團，「做別人不敢做、也想不到的」是他的成功秘訣。

戴俊郎老家在嘉義靠海的東石鄉，他排行第三。由於頗有繪畫天分，且寫的一手好書法，求學時經常參加比賽獲獎，嘉義高工建築科畢業，18歲就進入建築工地工作。

23歲那年，戴俊郎和朋友集資100萬元成立「承億」工程公司，主要承包小型土木工程，創業初期「來者不拒」，小到連住家的廁所馬桶或廚房工程都接。後來成立承億開發建設，正式進入房地產市場。

早期嘉義房市，建商推案多以銷售導向，戴俊郎卻提出設計居宿體驗來區隔市場。從案名開始，就包含了完整的設計營造理念，如「無為」、「難得」、「月未央」、「淡如菊」、「樹央央」等，每件建案都有獨特風格與美感，幾乎一推出就完銷。

戴俊郎2011年創立承億文旅，跨足旅館業，旗下有承億文旅、承億青旅雙品牌，在全台設有10餘家旅館規模。他對國旅市場信心滿滿，強調要帶著承億文旅的旅遊觀點打造島鏈計畫，以「旅行目的地」為旅遊課題，做出有別於傳統飯店的差異化經營。

承億文旅以「打造每座城市文化縮影」而聞名，從第一間嘉義商旅開始，陸續設立淡水吹風、台中鳥日子、桃城茶樣子、花蓮山知道、墾丁雅客小半島、潭日月及高雄承億酒店。

其中，承億集團投資10億元在高雄亞洲新灣區打造的承億酒店，標榜是亞洲唯一的「圖書館五星級酒店」。

酒店就在中信金控旗下台灣人壽投資的高雄市總圖BOT案，經營樓層自高雄總圖會館的9樓至頂樓，擁有全台唯一50公尺高空透明無邊際泳池，可自24樓欣賞高雄市景及遠眺西子灣落日。

除了客房之外，其他還包含五間主題餐廳、高空健身房及SPA、酒藏圖書館，更有三間不同風格的戶外式景觀酒吧，標榜以「城市閱讀」為主題。

此外，承億集團近年也與遠東SOGO合作，開發新竹全新飯店案，正式插旗巨城商圈，預計2027年試營運，持續擴大旅宿與生活美學的版圖。

業界人士表示，戴俊郎一直希望將亮眼營運成果，讓更多投資人參與承億發展，如今，他未能見到承億掛牌上櫃驟然離世，人生就此劃下句點，讓親友無限感慨。