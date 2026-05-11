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永慶房屋揭密北市五大熱門點閱豪宅 正隆官邸點閱奪冠

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
永慶房產集團盤點台北市近一年於永慶房仲網上點閱率最高的前五名熱門社區。位於中正區的「正隆官邸」奪下點閱榜首，而榜上價格最高的豪宅則是大安區指標名邸「台北之星 Diamond Towers」。圖為台北之星 Diamond Towers。圖／永慶房屋提供
永慶房產集團盤點台北市近一年於永慶房仲網上點閱率最高的前五名熱門社區。位於中正區的「正隆官邸」奪下點閱榜首，而榜上價格最高的豪宅則是大安區指標名邸「台北之星 Diamond Towers」。圖為台北之星 Diamond Towers。圖／永慶房屋提供

台北市作為全台的政經中心，高端住宅市場的動向向來是高資產族群與房市觀察者的矚目焦點。永慶房產集團以中央銀行設下的豪宅門檻為篩選條件，盤點台北市近一年於永慶房仲網上點閱率最高的前五名熱門社區。數據顯示，位於中正區的「正隆官邸」奪下點閱榜首，而榜上價格最高的豪宅則是大安區指標名邸「台北之星 Diamond Towers」。

中正區「正隆官邸」近五年實價登錄單價區間落在110萬元至165萬元之間，規劃坪數則為58至75坪，格局方正、周邊生活機能成熟且具地利優勢，吸引許多高資產族群注意。永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，「正隆官邸」坐落於台北市的核心蛋黃區，北接華山文創園區、南臨知名的東門商圈；朝西可達台北車站、台大醫院，往東距離東區商圈亦不遠。雖位於核心地區，但「正隆官邸」所在的齊東街區，不僅鬧中取靜，且人文底蘊薈萃，氛圍獨樹一幟。優越的地段優勢，卻約億元上下即可入主，在豪宅林立的北市，關注度相當高。

在此次榜單中，大安區強勢占據三席，分別為「台北之星 Diamond Towers」、「首泰信義」與「明日博」，顯示大安區仍是高資產客群心中資產保值與身分象徵的黃金區域。

其中，「台北之星 Diamond Towers」其單價區間落在每坪199萬至269萬元之間，為本次榜單中價格最高的頂級標的。陳金萍分析，台北之星Diamond Towers屋齡僅約4年，是北市的頂級摩天豪宅。大樓獨特的菱狀水晶外觀極具地標識別度，而AB棟的1~4樓更是由新光三越百貨進駐，5樓則規劃為轉換層，讓住戶利用會所、交誼廳的同時也保有隱私性。頂級的物業規劃與完善的耐震設計，加上近年知名YouTuber的開箱影片在社群媒體大力推波助瀾，帶來更高的話題聲量，成為目前市場上最顯眼的豪宅之一。

而位居點閱榜第三、四名的「首泰信義」與「明日博」，陳金萍表示，坐擁信義路燙金門牌和新古典風格的「首泰信義」，憑藉其矗立於市中心精華路段、遠眺台北101等壯闊景觀的視野優勢、以及室內上看百坪的空間規劃，具備台灣頂尖的豪宅規格，在網路上點閱聲量居高不下。而坐落於市民大道的「明日博」，不僅鄰近繁華的微風和東區商圈，還擁有台北市中心罕見的千坪以上的基地面積、大棟距的優勢，吸引不少高資產族群注意。

點閱率排名第五的南港區指標社區「日升月恆/無雙」，陳金萍分析，是南港區少有格局方正的精品豪宅，社區典雅大器，還擁有近1500坪的壯闊庭園基地。除了建築美學與高度隱私的社區規劃之外，更受惠於「南港東區門戶計畫」的發展，商業群聚優勢日益彰顯，再加上其較有競爭力的單價區間，因此成為備受關注的標的。

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