永慶房屋揭密北市五大熱門點閱豪宅 正隆官邸點閱奪冠

台北市作為全台的政經中心，高端住宅市場的動向向來是高資產族群與房市觀察者的矚目焦點。永慶房產集團以中央銀行設下的豪宅門檻為篩選條件，盤點台北市近一年於永慶房仲網上點閱率最高的前五名熱門社區。數據顯示，位於中正區的「正隆官邸」奪下點閱榜首，而榜上價格最高的豪宅則是大安區指標名邸「台北之星 Diamond Towers」。

中正區「正隆官邸」近五年實價登錄單價區間落在110萬元至165萬元之間，規劃坪數則為58至75坪，格局方正、周邊生活機能成熟且具地利優勢，吸引許多高資產族群注意。永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，「正隆官邸」坐落於台北市的核心蛋黃區，北接華山文創園區、南臨知名的東門商圈；朝西可達台北車站、台大醫院，往東距離東區商圈亦不遠。雖位於核心地區，但「正隆官邸」所在的齊東街區，不僅鬧中取靜，且人文底蘊薈萃，氛圍獨樹一幟。優越的地段優勢，卻約億元上下即可入主，在豪宅林立的北市，關注度相當高。

在此次榜單中，大安區強勢占據三席，分別為「台北之星 Diamond Towers」、「首泰信義」與「明日博」，顯示大安區仍是高資產客群心中資產保值與身分象徵的黃金區域。

其中，「台北之星 Diamond Towers」其單價區間落在每坪199萬至269萬元之間，為本次榜單中價格最高的頂級標的。陳金萍分析，台北之星Diamond Towers屋齡僅約4年，是北市的頂級摩天豪宅。大樓獨特的菱狀水晶外觀極具地標識別度，而AB棟的1~4樓更是由新光三越百貨進駐，5樓則規劃為轉換層，讓住戶利用會所、交誼廳的同時也保有隱私性。頂級的物業規劃與完善的耐震設計，加上近年知名YouTuber的開箱影片在社群媒體大力推波助瀾，帶來更高的話題聲量，成為目前市場上最顯眼的豪宅之一。

而位居點閱榜第三、四名的「首泰信義」與「明日博」，陳金萍表示，坐擁信義路燙金門牌和新古典風格的「首泰信義」，憑藉其矗立於市中心精華路段、遠眺台北101等壯闊景觀的視野優勢、以及室內上看百坪的空間規劃，具備台灣頂尖的豪宅規格，在網路上點閱聲量居高不下。而坐落於市民大道的「明日博」，不僅鄰近繁華的微風和東區商圈，還擁有台北市中心罕見的千坪以上的基地面積、大棟距的優勢，吸引不少高資產族群注意。

點閱率排名第五的南港區指標社區「日升月恆/無雙」，陳金萍分析，是南港區少有格局方正的精品豪宅，社區典雅大器，還擁有近1500坪的壯闊庭園基地。除了建築美學與高度隱私的社區規劃之外，更受惠於「南港東區門戶計畫」的發展，商業群聚優勢日益彰顯，再加上其較有競爭力的單價區間，因此成為備受關注的標的。