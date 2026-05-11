黃偉哲宣布南科特定區A-O區段徵收 工程全面啟動

臺南市地政局11日於安定區舉辦「臺南市南科特定區開發區塊 A、B、C、D、E、N、O 區段徵收工程」開工動土典禮，由市長黃偉哲主持。黃偉哲表示，本工程開工見證市府對於南科周邊建設的重視，同時他也正式宣告「南科A-O區段徵收工程」全面啟動。

市長黃偉哲表示，本次南科區段徵收工程是支撐高科技產業發展重中之重的項目，區段徵收工程在行政作業上早就已經啟動，所有地主已經領到補償，抵價地也已核定，須徵收的土地也移轉給市府，可說是效率最高的區段徵收案。

黃偉哲強調，目前即將正式展開的實體基礎工程公共設施，包括園區內道路闢設、滯洪池挖設，或是公園、停車場等，市府將以最快速度施工，期盼不僅可以滿足南科高科技產業的用地需求，也能讓南科周圍的民生設施獲得充分用地，打造大南科生活圈最新發展亮點。

地政局表示，隨著南部科學園區半導體產業聚落成熟，既有生活腹地已趨飽和。本計畫區橫跨善化、新市與安定，透過都市計畫將原先低度利用的農業空間轉型為具備現代化機能的「智慧韌性新市鎮」。工程規劃涵蓋完善路網、醫療用地及公園綠地，整體開發導入保水、防洪、人本交通及永續休憩多元功能，將為臺南注入強大發展動能，完善南科副都心格局。

地政局長陳淑美表示，本案開發規模高達 375.22公頃，設計上導入 LID 低衝擊開發手法，全區規劃 37.6 公里的完善路網與 13 座公園，其中包含 10 座公園兼具滯洪池功能，雨天時可提供強大蓄水容量，有效緩解南科周邊排水負擔。區內更規畫兩大特色主題場域，D 區細公 1「飛翔遊戲塔」，以探索與翱翔為題激發孩童創造力；N 區細公 3「西拉雅意象公園」，則融入在地原民文化與景致，營造具人文深度的休閒場景。此外，工程亦將落實施工期間考古監看，確保區內遺址與現代建設共榮並存。

地政局強調，本區段徵收案完成後可提供「產業支援服務區」與「優質生活服務區」土地，並規劃公園、綠地、學校及醫療等豐富公共設施。工程預計如期如質推動，完工後將大幅提升當地生活機能，銜接南臺灣科技 S 廊帶，打造一個結合科技、自然與文化底蘊的國際化宜居空間，加速地區繁榮與永續發展。