亞力電機攜手元大銀行 推出員工持股信託 強化員工長期保障

亞力電機（1514）2026年5月5日正式與元大銀行簽訂員工持股信託契約，推動員工持股信託制度，鼓勵員工參與公司長期經營成果，並進一步強化員工福利、資產累積與退休保障機制。

亞力電機表示，這次導入員工持股信託制度，主要在於鼓勵員工長期持有公司股票，共享企業成長成果。公司將依制度提供相應補助員工購股金額的50%，協助員工透過持股信託機制逐步累積資產，並強化長期財務規劃與退休準備。

亞力電機並指出，推動員工持股信託制度，不僅是福利制度的升級，更是公司落實人才永續、共享經營成果的重要措施。透過制度化機制，公司期望讓員工在企業穩健成長的過程中同步受益，進一步凝聚團隊向心力。

此外，員工持股信託制度亦有助提升員工對企業的認同感，並連結員工個人發展與公司長期經營績效，建立企業與員工共榮的正向循環。此次亞力電機攜手元大銀行，將借重元大銀行在信託及金融服務領域的專業經驗與制度規劃能力，確保整體制度推動順利，並兼顧員工權益。

亞力電機強調，人才是企業持續成長的重要基石。未來公司將持續透過多元化的人才發展與福利制度，完善員工照顧與留才機制，與員工攜手迎向產業新局，持續創造企業長期價值。