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常親自面試第一線員工 承億創辦人戴俊郎：選才不只看學歷

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
承億集團董事長戴俊郎。記者何定照／攝影
承億集團董事長戴俊郎。記者何定照／攝影

承億集團今天發布聲明公告，集團創辦人暨董事長戴俊郎於5月9日因多發性腦溢血辭世，得年54歲。消息震驚文創、旅宿及建築設計界；承億集團表示，對於創辦人的離世，集團全體同仁深感不捨與哀痛。

承億集團指出，戴俊郎一生始終相信台灣情熱、創意與文化美學的力量，長年以建築、設計與飯店為載體，訴說土地故事，並以真誠與熱情陪伴無數同行夥伴與旅人，在文創旅宿領域留下深刻足跡。

承億集團近年積極布局文創旅宿市場，旗下包含承億酒店、文旅品牌及多項文化空間開發案，戴俊郎也被視為台灣文創旅宿產業的重要推手之一。

集團在聲明中強調，目前營運一切正常，相關業務與服務均穩定運作，不受影響，董事長留下的文化與理念，將成為公司持續前進的重要力量。

承億集團並感謝社會各界長期以來的關心與支持，同時表示為尊重家屬心情與私人空間，懇辭媒體採訪，也婉謝花籃、花圈及各式致贈，盼外界理解體諒。

承億集團創辦人戴俊郎從建築業跨足文創旅宿，被視為台灣文旅產業的重要推手之一，他早年以蓋房子起家，36歲時為了讓建築設計理念能完整延伸，決定投入飯店業，透過文創、設計與在地文化打造旅宿品牌，旗下飯店遍布台南、嘉義、台中、淡水、花蓮、墾丁及日月潭等地，強調「接地氣」與地方故事。

戴俊郎管理風格不同於傳統建設業大老，重視創意、創新與年輕團隊，願意給年輕人舞台，他曾說，選人才不只看學歷，更重視價值觀與態度，「把對的人放在對的位置」最重要，因此即使是第一線員工，他也常親自面試。

他待員工像朋友、像家人，鼓勵員工直接溝通，甚至離職時也願意坐下來了解原因，若問題出在公司，就盡力改善挽留。戴俊郎認為，領導者的責任是成就團隊，而不是維持距離感。

工作之外，他也坦言，因肩負數百個家庭生計，人生幾乎被工作填滿，最虧欠的是陪伴家人的時間，但他始終相信，不完美的人生才是真實人生，並以「不能改變氣候，你只好鍛鍊身體」作為人生座右銘，強調成功關鍵不在環境，而在於願意付出多少努力。

承億集團董事長戴俊郎驚傳辭世，集團發出聲明公告全體員工深感不捨與哀痛。記者郭韋綺／翻攝
承億集團董事長戴俊郎驚傳辭世，集團發出聲明公告全體員工深感不捨與哀痛。記者郭韋綺／翻攝

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