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信義雅祥案928坪都更案重啟招商 住都中心估吸金29億元

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
信義雅祥公告招商。國住都／提供
信義雅祥公告招商。國住都／提供

國家住都中心11日宣布，「信義雅祥案」重新啟動招商，公開徵求出資人，由國家住都中心擔任實施者，採權利變換方式推動都市更新。基地位於台北市信義區精華地段，面積約3,071平方公尺（約928坪），預估可帶動約29億元投資，招商期間自5月11日至8月10日止。

國住都表示，這次重新招商，主要是因應近期不動產市場變化及整合業界意見，針對「規劃設計」、「選配原則」及「共同負擔比率」等條件進行調整與優化，希望提高投資人參與意願，讓案件重新出發。

基地位於信義區永吉路30巷與永吉路120巷之間，步行約10分鐘即可抵達捷運市政府站及客運轉運站，交通便利，鄰近信義商圈、台北101、大巨蛋及永吉路商圈，周邊生活與商業機能成熟。國住都指出，基地同時位於靜巷內，可避開商圈人潮與噪音，兼具生活便利與居住品質，是信義區少見的住宅型基地。

國住都也表示，本案今年初已召開地主說明會，持續與地主溝通招商條件調整方向，目前私地主參與意願已超過9成，整合度高，有助降低後續開發風險，對未來出資人更具吸引力。

國住都指出，未來希望透過專業團隊投入，規劃高品質、適合全齡居住的住宅產品，進一步帶動周邊更新發展，打造信義區新的住宅指標與宜居環境。

在評選部分，國住都表示，將秉持專業、公平、公正原則辦理，評選重點除了建築規劃創意，也會重視地主權益保障與公共利益，邀請具專業能力及社會責任的團隊參與。

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