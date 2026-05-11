承億創辦人戴俊郎54歲腦溢血猝逝 結緣政治世家從工地拚到飯店龍頭

承億集團創辦人暨承億建設董事長戴俊郎於5月9日因多發性腦溢血猝逝，享年54歲。承億集團今天發布聲明稿證實，戴俊郎一生致力於建築與飯店美學，集團營運目前一切正常，相關業務穩定運作，董事長留下的文化理念將成為公司持續前進的力量。

戴俊郎出身嘉義東石，自嘉義高工建築科畢業後即進入工地磨練，後結識政治世家出身的妻子，其岳父為曾任嘉義縣長、國策顧問的凃德錡。戴俊郎隨後經由集資自營造業起家，1995年成立承億工程，2000年創立承億開發建設，並於2011年跨足旅館業創立「承億文旅」，在全台擴展至10餘家旅館。

業界人士表示，戴俊郎做生意拚勁十足，面對市場變局曾以「天下大亂，情勢大好」逆勢擴張版圖，近期更在高雄打造本土五星級「承億酒店」。承億集團原規劃於2026年第二季掛牌上櫃，如今戴俊郎驟然離世，未能親睹掛牌盛況，令業界深感不捨。家屬表示為尊重私人空間，懇辭媒體採訪並婉謝各式花籃致贈。

承億集團證實戴俊郎辭世，致力文化美學遺志將由團隊接續奮鬥。圖／承億集團提供

承億集團證實戴俊郎辭世，致力文化美學遺志將由團隊接續奮鬥。圖／承億集團提供

承億集團今天發布聲明稿證實，集團創辦人暨承億建設董事長戴俊郎猝逝，董事長留下的文化理念將成為公司持續前進的力量。圖／翻攝畫面