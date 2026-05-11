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高雄承億酒店發聲明表哀痛 集團創辦人戴俊郎54歲腦溢血辭世
54歲的承億集團創辦人戴俊郎傳出因病辭世消息，高雄承億酒店今天發出聲明表示，創辦人戴俊郎於5月9日因多發性腦溢⾎辭世，公司全體承繼戴俊郎創辦人的意念，持續前行。
承億酒店聲明表示，戴俊郎創辦⼈一生始終相信台灣情熱、創意與⽂化美學的力量，⾧年以建築、設計與飯店為載體，訴說⼟地故事，亦以真誠與熱情陪伴無數同仁、夥伴與旅⼈。對於他的離世，集團全體同仁深感不捨與哀痛。
感謝社會各界⾧期以來的關⼼與⽀持。承億集團營運⼀切正常，相關業務與服務均穩定運作，不受影響，董事⾧留下的⽂化與理念，將成為公司持續前進的重要⼒量。
為尊重家屬⼼情與私⼈空間，懇辭媒體採訪，並婉謝花籃、花圈及各式致贈，敬請各界理解與體諒。
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