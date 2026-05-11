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新竹廠停業、解雇551名員工 普利司通：啟動業務轉型
台灣普利司通報備大量解僱勞工，自5月11日起停止新竹廠生產作業，影響約551名員工，台灣普利司通表示，在台啟動業務轉型，以因應全球營運策略調整及長期市場發展需求。
台灣普利司通表示，此項轉型為普利司通集團優化全球營運布局與資源配置的重要一環，以回應市場競爭與需求結構的變化。
台灣普利司通指出，依據規劃，普利司通自2026年5月11日起停止新竹廠生產作業，並結束所有相關製造活動，未來普利司通將持續深耕台灣市場，轉型為以銷售與服務為核心的營運方向，同時，亦將持續強化在地通路布局，並導入更完整的產品組合，打造具前瞻性的營運模式，以回應全球產業持續轉型趨勢。
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