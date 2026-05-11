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A7郵政物流園區 本周起逐步恢復正常運作

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
中華郵政董事長王國材慰問物流園區北臺灣郵件作業中心同仁，該中心預計本周起逐步恢復正常作業（圖／中華郵政提供）
中華郵政董事長王國材慰問物流園區北臺灣郵件作業中心同仁，該中心預計本周起逐步恢復正常作業（圖／中華郵政提供）

中華郵政北臺灣郵件作業中心龜山區郵政物流園區（A7），於115年5月4日正式全面啟用。因新場域、新設備及新作業流程同步上線，啟用初期設備、人員及系統尚處磨合調整階段，致部分郵件處理及封發作業時間較平日延長，造成部分包裹、掛號郵件處理及投遞時效受到影響，經積極處理，預定本週開始回復正常作業。

董事長王國材於5月10日晚間率總經理江瑞堂及郵務處處長柯清長至A7慰勉工作同仁辛勞，並聽取該作業中心主任田裕竭說明目前郵件處理情形。請相關單位主管注意同仁身心狀態，並給予適當關懷；另新啟用之自動化設備需時間磨合，感謝這段時間總公司各級主管、A7全體同仁的全力投入，努力維持郵務服務品質，也感謝各局同仁共體時艱自發前往幫忙。

中華郵政說明，目前A7物流園區已持續優化自動化設備功能與現場標準作業流程（SOP），並透過增加人力投入，大幅提升郵件處理效率，整體作業逐步回穩。隨著系統與人員磨合漸入佳境，郵件處理與配送時效可望全面恢復。

王國材也特別感謝中華郵政企業工會理事長林榮州及相關勞方代表提出建議，協助優化作業流程。未來將持續檢討並精進物流運作機制，以提升整體服務品質，確保民眾用郵需求獲得穩定且高效的保障。

中華郵政 王國材

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