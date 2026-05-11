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台灣好市多跟進美國 黑鑽會員爽享「9點先進場」特權

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
美式賣場台灣好市多公告黑鑽會員「提早入場」新服務，自5月25日起，黑鑽會員可於上午9時提前入場，金星會員及商業會員則維持於賣場開始營業時間上午10時入場。圖／民眾提供
美式賣場台灣好市多公告黑鑽會員「提早入場」新服務，自5月25日起，黑鑽會員可於上午9時提前入場，金星會員及商業會員則維持於賣場開始營業時間上午10時入場。圖／民眾提供

美式賣場Costco好市多）黑鑽會員福利再加碼！台灣好市多跟進美國Costco措施，11日公告黑鑽會員「提早入場」新服務，自5月25日起，黑鑽會員可於上午9時提前進入賣場採買，較一般營業時間提早1小時；金星會員及商業會員則維持於賣場開始營業時間上午10時入場，實際開放時間仍將依各賣場現場公告為準。

過去黑鑽卡主要以年度消費2%回饋作為核心誘因，對高頻率採買、家庭大宗消費與商務採購族群具吸引力；如今再增加「專屬提早入場時段」，不只讓黑鑽會員享有回饋，更把會員權益延伸到實際購物流程與體驗，從「省錢」進一步升級為「省時、舒適、有效率」。

美國Costco去年9月2日起實施尊榮會員（台灣好市多為黑鑽卡）專屬提早1小時入場措施，一般金星會員於10時後入場。媒體報導這項新制實施前，當地即有不少會員表示期待，甚至有會員為避開人潮、提升購物效率，選擇升級為尊榮會員。

措施上路後，會員普遍反映早鳥時段人潮相對較少、動線更順暢，結帳等待時間也縮短，對於假日家庭採買或鎖定熱門商品的會員而言，實用性相當高。對於消費頻率較高者，升等黑鑽會員，除了提早入場外，年度消費還可享2%回饋，能抵銷升等差額。

好市多台灣區行銷企劃部經理劉恒嘉表示，黑鑽會員提早入場措施，除提供黑鑽會員專屬禮遇外，也作為分流尖峰時段人潮的服務方案之一，透過更優質的購物體驗，進一步強化會員對品牌的信任與認同；好市多也將持續致力於提供所有會員良好的購物環境與服務體驗。

黑鑽卡 Costco 好市多

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