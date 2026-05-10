廢棄物清運成本暴增衝擊建材市場 陶瓷公會籲政府加設臨時收容場所

陶瓷公會表示，近期建築廢棄物清運費用暴增5倍，而且無處收容；以高雄市為例，合法清運的建築廢棄物單價，在一年內(2025年~2026年)，從每噸600元至800元，暴漲至每噸3,000元至4,000元；以八方車(約8噸)為例，由每車約8,000元暴漲至每車約24,000元。平均暴漲5倍。

陶瓷公會指出，由於全國建築廢棄物清運費用暴漲，且即使業者願意付出高額費用，也無處收容，已產生三大影響，第一政府高強度的執法行動，顯著提升了非法棄置的風險成本，迫使清運業者退出不合規經營模式，轉向合法管道，但同時間推高了廢棄物清運的成本，業者將此成本轉嫁至建商,建材行與終端消費者，進一步加劇市場價格飆升。

第二隨著分類標準提高，裝修市場的廢棄物處理難度大幅上升。許多必須在承攬工程時把「打除」與「清運」分開處理，業界勞動力與時間成本因而倍增。以民宅翻修為例，過去每戶整體翻修的清運費用約三、四十萬元；現在費用已攀升至七十至九十萬元，漲幅驚人。

第三廢棄物清運成本暴增5倍，甚至無處可去，結果是消費者(人民)選擇「不修繕了」，導致建材市場迅速萎縮，造成市場出現修繕師傅停工、小營造商休業等情況，這是典型的因清運成本飆升及無處可容，導致市場凍結的結果。

陶瓷公會認為，政府對建築廢棄物，以GPS追蹤，全面嚴格執法，加重罰則，全面淘汰不合法規的收容場，導致收容場嚴重不足，收費暴漲，無處收容，政策方向沒錯，但政府配套措施不足。

對此全國陶瓷公會有兩大建議予建請政府主管機關國土管理署及環境部資源循環署，第一緊急規設臨時的廢棄物收容場所，可以採取公辦公營，委託民辦或公辦民營等種種方式，立即救急。

第二一個現代化國家，一定必須完備處理垃圾，必須完備處理建築廢棄物，務必要長程規劃。