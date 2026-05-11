大師論壇12日登場／亞大校長蔡進發：培養 AI 不具備的能力

亞洲大學校長蔡進發表示，AI不僅是創造性的破壞，更是一種創新與改變，特別是AI時代，包括工具、模型、理論等，每天都有新的改變，「面對AI浪潮，一定要會AI」。

蔡進發提醒，儘管學習AI相關技能與知識很重要，但現代人更應具備「不被AI取代的能力」，包括關懷、同理心、審美觀、責任感及跨領域的素養等，這些都是AI所不具備的能力。

經濟日報、兆豐金控（2886）將於明（12）日共同主辦「2026大師論壇」，邀請2025年諾貝爾經濟學獎得主郝伊特（Peter Howitt）來台，以「創造性破壞與經濟成長」為題發表演講，並與國內專家座談。本論壇由台新新光金控、富邦金控、富蘭克林華美投信、亞洲大學協辦。

蔡進發將帶領亞洲大學逾30位師生參加論壇，並與郝伊特面對面座談，當中包括來自印尼、印度、越南、蒙古等多地的國際學生，以及彰化女中、興大附中學生。

蔡進發表示，對學生來說，這些諾貝爾獎得主的奮鬥歷程、追求學問的態度、創新的思維、深度學習的方法，以及研究領域，都是值得學習的榜樣。

蔡進發指出，AI代表的是創新，不但提供新的機會，也帶來新的改變。郝伊特就曾警告，AI雖然帶來驚人的契機，卻也可能摧毀大量的工作機會，必須妥善運用並加以規範。

近幾年，包括Google、微軟等都不斷推出新的AI工具，輝達執行長黃仁勳曾提到，AI輔助的晶片設計，能將原需八個人、十個月的工程任務，壓縮至一夜完成。蔡進發在美國碰到哈佛大學教授，他們大吐苦水，表示哈佛的高材生，過去在學校還沒畢業就已被企業預訂，如今卻要花更多時間找工作。

面對AI時代來臨，學校端也要做改革。蔡進發揭示，亞洲大學正加速推動AI大學戰略，他日前率團赴美參與輝達GTC大會，並與史丹佛機器人中心（SRC）及Anyon Computing簽署合作備忘錄。

同時攜手Rigetti Computing深化合作，串聯AI、機器人與量子計算三大關鍵技術，全面對接矽谷創新生態，布局智慧醫療與高階算力應用。

蔡進發認為，AI快速發展下，大學教育正面臨劇烈變化，亞洲大學也積極推廣AI素養、工具及設計等通識課程，以「面向未來」的教育思維，回應AI時代的快速變遷，讓學生進入職場後有不被AI取代的能力。