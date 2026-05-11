貨櫃海運財報周 起跑

貨櫃海運財報周要來了，萬海（2615）將於明（12）日公布首季財報，隔天（13日）由陽明 （2609）接棒揭露，長榮（2603）則預計於周四（14日）發表首季獲利表現。業內預期，今年三雄第1季運價及運量表現不如去年同期，貨櫃輪業者上半年營運將呈現先蹲後跳格局。

業內指出，美伊開戰後，燃油成本提高，沒有航商敢返回紅海，再加上供應鏈不穩，許多供應商擔心旺季存貨不足，進而提早下單，推估第2季貨量逐步走升，有望推升本季營運表現。

長榮、陽明、萬海及台驊（2636）等四家公司日前已公布4月營收，同步出現睽違近一年的年增、月增「雙增」走勢，隨著第1季獲利即將出爐，第2季運價及運量上揚，市場對第2季營運表現也充滿想像空間。

國內物流業者表示，隨著中東戰事爆發影響全球運力占比約1.5%，隨著旺季到來，缺船問題浮上檯面，運價勢必跟著漲。原本業界預期假期剛結束、出貨量尚未明顯回升，運價表現恐偏淡，但最新公布的SCFI卻連兩周上漲，顯示市場已有提前啟動漲勢的跡象。

近日，各家海運業者公告的4月營收傳喜訊。長榮4月合併營收313.5億元，較上月增加38.8億元 ，增幅14.1%，相較去年同期增加13.5億元， 增幅4.5%。陽明4月合併營收142.2億元，月增14.2%、年增13.8%；萬海4月合併營收129.3億元，月增22.8%、年增13%。

陽明表示，4月營收成長主因農曆年後產業陸續復工，市場回補庫存需求顯現，使合併營收較上月顯著增加。陽明將持續觀察歐美客戶旺季貨量需求及中東情勢變化對市場及燃油成本的影響，採取彈性調整措施因應。

萬海指出，4月營收較上月明顯成長，主要受惠於價、量同步齊揚。在運價方面，受中東地緣衝突影響，國際油價飆升、碼頭壅塞導致船舶航行周期拉長，進而推升營運成本。為反映市場供需變化，4月及5月已陸續實施運價調整。