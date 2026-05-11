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中東重建商機 帶動鋼鐵需求

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄報導

中東局勢近期出現降溫，市場預期伊朗戰事將逐步由軍事衝突轉向重建階段，隨著能源、石化、交通與城市基礎設施修復需求浮現，重建商機有望帶動全球鋼價與用鋼需求同步升溫，也是下一波鋼價向上的關鍵動能。

世界鋼鐵協會下修2026年全球鋼鐵需求成長預估至0.3%，主要原因為伊朗戰爭造成中東需求短期急凍，並衝擊區域鋼鐵消費。但法人普遍認為，包括美國與伊朗都雙方都已經打不走去，「厭戰」的結果戰事逐漸淡化，後續重建需求將成為下一波鋼市的重要支撐力量。

上市鋼廠主管表示，伊朗多處鋼廠在戰爭中受損，估計影響約1,000萬公噸供給，伊朗官方近期釋出重建訊號，包括基礎工業、石化與鋼鐵等產業，均被列入優先修復項目，預估伊朗戰損規模可能高達2,700億美元，其中鋼鐵與石化產業被視為重建核心。

上市鋼廠主管指出，國際鋼市已提前反映，美國與歐洲熱鋼價上漲，但業界提醒，短期仍需觀察地緣政治風險與能源價格變化。

整體觀察，市場認為伊朗戰爭對全球鋼市的影響，漸由「需求破壞」轉向「重建需求」。雖然短期仍有波動，但中長期來看，中東重建與全球基礎建設投資升溫，將成為支撐鋼價的重要力量，也為亞洲鋼鐵產業帶來新的成長契機。

中東 伊朗 伊朗戰爭

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