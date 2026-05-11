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中鋼新盤價有望連六漲 預期鋼市由谷底向上反轉

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄報導
國際鋼價走揚與原物料成本維持高檔，市場傳出，中鋼將開出的6月盤價有望「連六漲」。聯合報系資料照
國際鋼價走揚與原物料成本維持高檔，市場傳出，中鋼將開出的6月盤價有望「連六漲」。聯合報系資料照

國際鋼價走揚與原物料成本維持高檔，市場傳出，中鋼（2002）將開出的6月盤價有望「連六漲」，若成真將是2020年迄今最長上漲紀錄，其中，6月新盤將挑戰連三個月「四位數」漲額，鋼市徹底由谷底向上反轉，牽動中下游同步上調內外銷報價。

法人分析，鋼市多頭延續長達半年，但鋼鐵股明顯被低估，相關績優鋼廠可逢低布局，期將風險降到最低。其中，中鋼等龍頭型穩健鋼鐵股，基本面有支撐、後市也相對正向，值得留意。

上市鋼廠主管說，今年1月起中鋼開始調漲盤價，目前已連漲五個月，6月盤價連六漲的機率極高外，其中4月、5月大宗底材熱軋更是大漲1,000元以上，如果6月新盤價同樣有超過千元的漲幅，鋼價將是連三個月出現四位數上漲，「行情漲足後存貨價值提升，市場交易信心正向發展」，買家追漲氣氛濃烈，更有利接單。

中鋼專家指出，這波鋼價上漲非單一因素驅動，而是由成本高漲、國際行情帶動、庫存結構與終端需求回溫等四大面向共同加分形成健康的上行循環。

成本面來看，澳洲鐵礦砂價格每公噸上達110美元以上，焦煤價格因能源與地緣政治影響維持強勢，鋼廠生產成本居高不下，導致「鋼廠調漲成為必要選項」，否則毛利空間將遭壓縮。

其次，亞洲主力鋼廠紛紛開出漲盤，包括大陸寶鋼、越南河靜、和發等6月新盤價明顯漲，河靜鋼6月熱軋報價已接近600美元水準，高於市場原先預期，顯示亞洲鋼市回溫力道強勁。

中鋼專家表示，經過2025年下半年至2026年初的去庫存循環，目前市場通路庫存已降至相對低檔，隨著第2季進入傳統用鋼旺季，下游加工廠與通路商開始回補庫存，形成穩定買盤支撐，用鋼產業基於實際需求回補，鋼價支撐力強。

這種情況下，市場預期中鋼6月盤價將延續「穩中偏強」策略，若6月再調漲千元以上，形成4、5、6月連續三次千元級漲額，對鋼市具有指標意義。此外，中鋼盤價連續六個上漲，將是2020年至今六年來首見。

法人指出，中鋼今年第1季盤價漲勢保守，加上春節長假出貨天數減少等因素，第1季獲利數字並不美麗，隨著4、5、6月盤價貼近市場、調幅上達千元以上，對第2季營收獲利的貢獻將不可同日而語，中長期展望樂觀看待。

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