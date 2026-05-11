遠東SOGO參與國際倡議 成效卓著

遠東SOGO百貨在各大獎項獲獎連連，彰顯該公司不僅在台灣零售業中扮演永續發展的領航者，更積極參與國際永續倡議，展現全球視野。

自2022年起，遠東SOGO便成為亞太地區首家加入「全球能源生產力提升倡議」（EP100）的零售百貨業會員，承諾以2018年為基準，至2028年將能源生產力提升50.52%。該倡議由國際非營利組織「氣候組織」（The Climate Group）發起，旨在協助企業最大化能源效率，減少能源浪費，推動全球向淨零排放目標邁進。

2025年，氣候組織進一步升級EP100倡議，成立「智慧能源聯盟」（Smart Energy Coalition），專注於智慧建築技術與能源管理。憑藉卓越的能源管理績效，遠東SOGO成功入選聯盟官方《2025年度進度與洞察報告》（Annual Progress and Insights Report），成為全球唯三案例之一，並且是唯一的零售產業代表。

遠東SOGO率先在天母店導入AIoT智慧能控系統，結合人工智慧與物聯網技術，實現深度節能。天母店導入系統後，節能效率達15.24%，成為百貨業雙軸轉型的示範點。2026年，復興館、新竹店也將陸續導入智慧能控系統，忠孝館更計劃與外部夥伴合作，共同開創深度節能生態系，進一步推動零售業的能源管理革新。

除了在低碳營運方面的卓越表現，遠東SOGO更致力於發揮通路影響力，攜手利害關係人共同實踐「淨零綠生活」，讓廢棄物在SOGO的場域裡獲得第二次生命。遠東SOGO將2025年定為循環經濟元年，透過永續選品、活動倡議、綠色採購等策略，呼應聯合國循環紡織路徑圖的九大要素，跨界打造「衣服變衣服」的紡織循環生態系。