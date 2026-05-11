遠東SOGO 奪企業永續大獎

遠東SOGO百貨在第22屆《遠見》ESG企業永續獎中再創佳績，憑藉系統化的永續管理與深厚的轉型實力，蟬聯「綜合績效類—零售服務業組」最高榮譽「首獎」。同時，遠東SOGO也在「傑出方案類—社會創新組」榮獲「績優獎」，成為零售業中成功轉型為「社會價值共創平台」的典範。

遠東SOGO董事長黃晴雯表示，能夠再度獲得零售服務業的首獎，不僅代表評審對遠東SOGO的高度肯定，更彰顯了遠東SOGO不僅是「百貨永續模範生」，更是「零售永續模範生」。過去十年來，持續深耕企業社會責任與永續發展，始終堅信，無論是節能設備的汰換，還是提升永續韌性的投入，這些都不是成本，而是一項對「未來」的投資。這些努力不僅幫助公司有效節流，更是應對氣候變遷的避險策略，同時也為企業逐步累積了無形的品牌價值。

2015年，遠東SOGO天母店成為亞太地區首家取得碳標籤的零售百貨，並為台灣百貨業定義了碳足跡產品類別的規範。2025年，遠東SOGO更進一步成為全台唯一所有營運據點均取得碳標籤的零售業者。

根據環境部制定的綠色採購規範，只要購買或租賃環境部認列的標章或標籤產品及服務，皆可納入綠色採購申報範疇。遠東SOGO透過此一舉措，成功將傳統百貨業的B2C商業模式拓展至B2B領域，向外界證明碳排管理不僅是環保行動，更能與商業機會緊密結合。

在社會面向，遠東SOGO致力於打造幸福職場，率先在零售業推出創新友善育兒政策，提供育嬰縮短工時並給予八成薪。同時，遠東SOGO更開創業界先例，設立育嬰留停職代津貼制度，讓職務代理人可獲得育嬰留停員工職稱平均薪資60%的實質津貼。

相關措施於今年4月獲得台北市政府的高度肯定，市長蔣萬安率隊專程拜訪遠東SOGO，深入了解其在推動友善育兒政策上的成功經驗，並讚譽遠東SOGO為「幸福企業標竿」及「職場友善育兒」的典範。