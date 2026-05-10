王國材慰問物流同仁 作業中心預定本周逐漸步入正軌

中華郵政公司甫搬遷至桃園市龜山區郵政物流園區（A7）之北臺灣郵件作業中心，於115年5月4日正式全面啟用。因新場域、新設備及新作業流程同步上線，啟用初期設備、人員及系統尚處磨合調整階段，致部分郵件處理及封發作業時間較平日延長，造成部分包裹、掛號郵件處理及投遞時效受到影響，經積極處理，預定本週開始回復正常作業。

董事長王國材於5月10日晚間率總經理江瑞堂及郵務處處長柯清長至A7慰勉工作同仁辛勞，並聽取該作業中心主任田裕竭說明目前郵件處理情形。王董事長表示，第一線工作同仁非常辛苦，請相關單位主管注意同仁身心狀態，並給予適當關懷；另新啟用之自動化設備需時間磨合，感謝這段時間總公司各級主管、A7全體同仁的全力投入，努力維持郵務服務品質，也感謝各局同仁共體時艱自發前往幫忙。

A7物流園區在持續優化自動化設備功能、現場SOP及增加人員投入下，已大幅提升處理郵件效率，預計本週開始逐步回復正常作業。王國材也特別感謝中華郵政企業工會理事長林榮州、勞工董事、分會理事長給予許多正面建議，未來將持續優化A7作業流程，提供民眾最佳用郵服務。