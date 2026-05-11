聽新聞
0:00 / 0:00

數位行銷／策展型行銷 用品味說話

經濟日報／ 鄭緯筌（《不會寫程式也能創立個人品牌和變現》作者）

在資訊爆炸的時代，消費者最感到疲憊的不是資訊匱乏，而是選擇困難。當每一則動態、每一篇報導都可能是由演算法精密計算後生成的產物，大眾對於資訊的反應會從最初的新奇轉為防禦。如果品牌依然只會重複生產大同小異的資訊，最終只會淹沒在無盡的數據廢墟中。

話說回來，這正是策展型行銷之所以成為未來核心趨勢的原因。策展的概念起源於藝術界，一名優秀的策展人能從浩如煙海的作品中，憑藉深厚的專業底蘊與審美直覺，挑選出具備時代意義的物件，並透過獨特的排列組合賦予其新的靈魂。未來，行銷人也將扮演類似的角色。我們不再是內容的生產工廠，而是受眾的數位導航員，透過篩選、過濾與詮釋，將碎片化的資訊轉化為有意義的知識架構。

為什麼品味會在此刻成為競爭的終點？這得從AI的侷限性談起。即便它在數據處理與邏輯推演上已經遠超人類，但始終無法擺脫其底層的統計特質。AI擅長處理最大公約數，它能告訴你什麼樣的文字最符合大眾的平均審美，卻無法告訴你什麼樣的觀點能觸動特定的生命體驗。AI追求的是機率上的正確，而策展追求的是價值觀的堅持。

當市場上充滿了由機器生成、正確卻平庸的內容時，那些擁有鮮明主張、敢於展現主觀審美標準的策展者，反而會獨樹一幟。

受眾之所以願意追蹤特定的個人品牌或關注某個平台，是因為他們相信經過這位策展人篩選過的內容，必然具備某種特定的深度與視野。

這種基於長期品味累積而產生的信任關係，是任何演算法難以模擬或取代的數位資產。

然而，要從創作者轉型為策展者，需要一種系統性的思維轉變。這不僅僅是轉發連結或摘錄重點，而是一種脈絡化的過程。卓越的策展需要將零散的訊息放入一個更大的框架中，幫助讀者連結舊有的認知與新出現的現象。

舉例來說，當你分享一個關於未來科技的觀點時，你必須透過自己的生命經驗去解讀，告訴讀者這項技術為何與他有關？以及，這在更宏觀的產業趨勢中代表了什麼？這種帶有人文溫度的洞察，才是策展中最具備競爭力的部分。

此外，策展型行銷的興起也反映了消費者對於真實性的渴望。在一個可以輕易捏造事實、模擬情緒的數位年代，人們對於中立或客觀的訴求正在逐漸轉向對立場與個性的追求。當一個策展人展現出他的偏好、他的堅持，甚至是對某些平庸趨勢的批評時，他實際上是在建立一種真實的連結。換句話說，讀者追蹤的是一個有血有肉的人，而不是一個完美的資料庫。

如果貴公司依然執著於研究如何利用AI寫出更多內容，那可能會愈來愈辛苦。真正的轉機，在於如何磨練判斷力，並建立一套獨特的意義體系。這需要從長期的閱讀、思考與實踐中去沉澱，去定義什麼才是真正的價值？

總結來說，策展型行銷是一場關於意義的保衛戰。它要求行銷人從盲目的擴張轉向精確的收斂，學會放棄平庸的曝光，轉而專注於挖掘那些隱藏在雜訊之後的珍珠。當內容洪流淹沒一切時，那些能帶領大眾走向知識高地的策展人，將能獲得更多的尊敬與青睞。

延伸閱讀

美股3月低點...009815存股數逆勢增292%！孫太：不一定能買最低、但有紀律就可以不站場外

【聚焦串流】Brien John／流量的盛宴，在音樂串流的異鄉

我們真的理解「大學生就業力」嗎？ 從能力本質到教育設計的再思考

【聚焦串流】王祖鵬 地下電影／把電影院裝進口袋以後：串流時代下的影迷（評）告白

相關新聞

遠東SOGO 奪企業永續大獎

遠東SOGO百貨在第22屆《遠見》ESG企業永續獎中再創佳績，憑藉系統化的永續管理與深厚的轉型實力，蟬聯「綜合績效類—零售服務業組」最高榮譽「首獎」。同時，遠東SOGO也在「傑出方案類—社會創新組」榮獲「績優獎」，成為零售業中成功轉型為「社會價值共創平台」的典範。

遠東SOGO參與國際倡議 成效卓著

遠東SOGO百貨在各大獎項獲獎連連，彰顯該公司不僅在台灣零售業中扮演永續發展的領航者，更積極參與國際永續倡議，展現全球視野。

智慧經營／易威生醫董事長林翰飛 用半導體思維布局生技

生醫產業今年以來爆發矚目的經營權之爭，強生製藥強力爭奪健亞生技經營權，為了反制強生「非合意收購」動作，健亞宣布要與另一家上櫃公司易威生醫合併，這項合併案已在4月22日健亞股東會後順利落幕。易威董事長林翰飛表示，他在生醫產業的布局及自身經營決策時，並不是先看產品或公司本身，而是先看「產業結構」。

經濟選書／智慧機器最前線 解讀 AI 爭霸戰

2023年4月底，我拜訪了哈薩比斯，「現在是戰爭狀態，」他回答道，「OpenAI和微軟根本是直接把坦克車開到我們的草坪上。」DeepMind發表了Sparrow的論文，詳細說明模型的安全機制，讓競爭對手也能運用，為業界樹立了良好的典範。哈薩比斯認為，DeepMind在將聊天機器人推向消費市場前選擇了放慢腳步、謹慎評估，也是為業界立下另一個典範。然而，奧特曼卻只是聳了聳肩，一股腦兒的往前衝。

點子農場／AI策略語言的誕生

不久前，創建團隊開發「AI分身系統」之後，我開始有更多機會與不同專業領域的朋友交流。那種感覺，像是打開了一扇門，門後是一整片尚未被命名的世界；科技、教育、藝術、策略、敘事、風格、制度想像，都在AI世界裡彼此靠近了。

數位行銷／策展型行銷 用品味說話

在資訊爆炸的時代，消費者最感到疲憊的不是資訊匱乏，而是選擇困難。當每一則動態、每一篇報導都可能是由演算法精密計算後生成的產物，大眾對於資訊的反應會從最初的新奇轉為防禦。如果品牌依然只會重複生產大同小異的資訊，最終只會淹沒在無盡的數據廢墟中。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。