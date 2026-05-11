點子農場／AI策略語言的誕生

不久前，創建團隊開發「AI分身系統」之後，我開始有更多機會與不同專業領域的朋友交流。那種感覺，像是打開了一扇門，門後是一整片尚未被命名的世界；科技、教育、藝術、策略、敘事、風格、制度想像，都在AI世界裡彼此靠近了。

這一天，去聽了一場演講，主講人是藝術家Jimi Wen，講題是「策略做為一種語言」。這場演講的核心論點之一是：策略以前總被理解為是一種工具，其實是一種語法，以前只能由少數人掌握，但是在AI的世界裡是一種可以被學習、被模仿、甚至被共同生成的語言。

過去我們談策略，總帶著某種敬畏。策略像是一門藏在會議室裡的祕技，只有坐在白板前、穿著得體、說話帶著自信口氣的人，才彷彿有資格召喚它。它與其說是一種公共能力，不如說更像一種職業階級的內部語言。

但如果策略可以被理解為語言，那麼它的地位就會立刻改變。語言不是少數人的專利。語言一旦形成，就會流出高牆，進入人群，進入日常，進入那些原本不被承認有資格談論策略的人手中。

語言可以被學習，也可以被濫用；可以被精準地書寫，也可以被粗糙地模仿。但正因如此，它才真正具有一種民主化的可能。

之後，我也參考演講所談的方向，用AI創造了「三意AI策略語言系統」。

在與AI反覆對話、反覆測試、反覆書寫的過程中，我逐漸感覺到另一種必要：如果策略要成為語言，那麼這種語言不能只會生成，還必須自帶「三意」基因：創意，讓點子變得不同。公益，讓點子變得有意義。生意，讓點子能夠永續。

這三者聽起來簡單，但真正困難的地方在於：有人相信只有創意才是真正高貴的事，於是把一切現實運作視為汙染；有人相信只有公益才值得尊重，於是對交換、持續性與制度承接抱著近乎潔癖的懷疑；也有人只在乎生意，彷彿一切能活下來的東西自然就有價值。但經驗一再提醒我們：以上三者少了任何一個，整個系統都會偏斜。

太多創意而沒有公益，容易變成一場自我感覺良好的實驗。太多公益而沒有生意，會讓理想在疲憊中枯萎。而只有生意，則會讓一切逐漸失去靈魂。

而這也正是AI開始介入的最好時間，當策略被轉寫為AI的語言結構之後，AI就開始可以參與。

AI像一面奇特的鏡子，它未必比我們更有智慧，但它非常擅長暴露我們語言中的含混。它會逼問我們：你說的價值到底是什麼？你所謂的公益，是具體對誰有益？你談的生意，是短期收入，還是一種能夠被時間承接的存在形式？

「三意AI策略語言系統」的誕生，真正重要的也許不是成果，而是它誕生的方式。它是一段持續修正的語言過程：從一次演講的觸動，從與朋友合作開發AI分身的經驗，從與不同領域的人交談時那些看似零碎、實則不斷回返的問題，從一種愈來愈明顯的感覺開始，我們過去使用的語言，已經不足以描述這個時代的新型組織、新型創作者與新型價值。

這種不足，不是因為世界忽然變複雜了；而是因為我們終於開始看見，世界本來就沒有那麼簡單。真正的事業，不只是內容；真正的品牌，不只是銷售；真正的教育，不只是知識傳遞；真正的策略，也不只是競爭。一切都同時包含了創造、正當與持續性的問題。只是直到有了AI之後，我們才開始有能力，把創意、公益和生意寫在同一套語言裡。