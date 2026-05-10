LOPIA站隊統一超！三個訊號看家樂福6月後將有巨變？

摘要 4月30日，統一超發布重訊：將以新台幣20.54億元入股日系超市LOPIA在台新設的兩家公司。這場合作為何選在此刻？背後有三條線索串連：Mia C'bon一步步退場、LOPIA順勢補位；LOPIA釋放與台灣本土業者合作意願；以及家樂福「三年限制期」即將在6月解禁。

4月30日下午，統一超突然發布一則重訊：「本公司董事會決議通過向Lopia Co., Ltd.取得其於台灣新設立之兩間公司（名稱待定）之部分股權。」

統一超居然要和LOPIA合作了！

前者是擁有小七、家樂福和Mia C’bon的零售龍頭，後者是崛起速度最快、社群熱度最高的日系超市。消息一出，頓時在業界掀起熱議，大家都好奇，雙方究竟想做什麼？？

先來拆解一下統一超的重訊，簡單來說，它一共投資了兩間LOPIA旗下的公司，最新名稱都還未定：

一間是LOPIA的零售超市公司，交易總金額約新台幣19.07億元，統一超持股51%，由統一超享有主導權。

一間是LOPIA的食品加工公司，交易總金額約新台幣1.47億元，統一超持股49%，由LOPIA享有主導權。

這樣的配置，可看出這起合作案並非試水溫，而是一個有備而來的完整布局。

LOPIA最早在日本是以肉鋪發跡，具有垂直採購優勢，靠著一口氣買進整頭和牛、分切壓低成本。在日本，更擁有自己的醬油廠、啤酒廠、火腿廠等，握有日系食品加工、日系熟食know-how，社群好感度也很高。

到了實際接觸消費者的通路端，更是統一超最拿手的領域。雙方攜手，可說是從食品採購、進口、加工到通路銷售，全部串在一起了。

更有趣的是，這起合作案，可以搭配以下三項資訊一同解讀：

Mia C’bon關店，LOPIA就補上

2024年以來，Mia C’bon已經在全台關閉了9間門市，似乎正在調整體質。

其中，包括2024年的漢神巨蛋、2025年的夢時代，到2026年的漢神百貨，裡頭的超市都是在Mia C’bon結束營業後，原地點隨即由LOPIA接手。特別是漢神百貨，LOPIA在今年三月宣布開新店的同時，還特別強調將在這裡推出新店型「LOPIA PREMIO」，業界指出，回推雙方洽談合作的時間點，更是耐人尋味。

LOPIA早鬆口願和本土業者合作

LOPIA其實早早就釋放出希望能和本土超市、量販合作的意願。

去年，商周獨家專訪LOPIA總經理水元均，他當時就強調：「我們從來沒有把全聯、或是家樂福視為競爭的對象！他們有一些比較大型的店鋪，如果能有個200～300坪的空間，可以讓我們進駐，做為一個店中店的形態，也許會是一個雙贏的局面。」

確實，LOPIA、家樂福或全聯，乍看都是販售生鮮、乾貨和日用品。但是從產地、價格帶到目標客群都完全不同，無論和哪一方合作，都是彼此互補。

如今LOPIA選擇站隊統一超，不久的將來，或許家樂福裡頭就會出現LOPIA店中店，販售高檔和牛、生魚片以及各種日系熟食，與家樂福內的平價國產肉品、乾貨和民生用品相互搭配，讓消費者一站購足。

家樂福「三年限制期」將在六月解禁

2023年，公平會在核准統一集團併購家樂福時，為「有條件通過」，附帶了多項為期三年的特殊限制，從人事、組織到供應鏈都有。

例如，擔任家樂福總經理和一級主管者，到職前兩年不能任職統一超高層，也不可以任意將中小型供應商從供應鏈名單中除名等。

到2026年6月底，三年限制期就屆滿。業界一致認為，六月以後的家樂福，絕不僅僅是改名字，從經營團隊、商品、供應商甚至到展店風格與外櫃選擇，都可能出現巨大變化。與LOPIA的深度合作，甚至共組公司，也許就是未來「家樂福改造計畫」中的重要一環。

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