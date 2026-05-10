快訊

淡水到八里車程省25分鐘！淡江大橋將通車 這行為最高開罰6000

把握明天好天氣！梅雨鋒面來襲「這2天雨勢最猛」 雷雨狂炸中部以北

中職／悍將球團史第一人！范國宸700安達陣 下一人等李宗賢

聽新聞
0:00 / 0:00

三洋實業旗下上鋌營造 攜外商奪263億高捷標案

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導

上市營造大廠三洋實業（1472）拓展公共工程版圖再傳捷報！該公司旗下子公司上鋌營造攜手馬來西亞商金務大工程組成聯合承攬團隊，成功取得「高雄都會區大眾捷運系統小港林園線RLC02標土建及設施機電工程」標案，工程總金額約263.94億元，預計2034年1月完工。

三洋實業總經理徐正哲指出，此次標案金額規模龐大，其中上鋌營造占比30％、約79.18億元；工期長達7年8個月，成功得標不僅有助於三洋實業及上鋌營造挹注長期穩定的營收貢獻，預期將對未來數年營運成長產生顯著挹注，有助於提升市場占有率與接單動能外，更將累積大型軌道建設之工程實績與技術能力，為後續爭取高附加價值公共工程標案奠定關鍵基礎。

RLC02標案工程為高雄捷運系統重要延伸建設，完工後將強化小港至林園地區交通連結共連結，提升都會區交通運輸效率與生活機能，對南部區域發展具重大意義。

在工程執行面，三洋實業指出，本案將導入智慧營建與綠色工法，結合BIM數位建模與4D施工模擬技術，優化施工規劃並降低風險；同時整合低碳建材選用、碳足跡管理與資源循環利用，呼應ESG永續發展趨勢與政府淨零政策。

上鋌營造為三洋實業旗下甲級營造廠，與金務大工程長期深耕國內公共工程領域，具備大型土木與機電整合經驗，並以嚴謹工程管理制度與專業團隊著稱，歷年承攬多項重大公共建設，均能如期如質完成。

截至目前為止，加計此次高捷標案，三洋實業與上鋌營造累計在手合約案量已逾10案，涵蓋高雄市水利局、高雄市白埔產業園區開發案、能源基礎建設、運動場館興建工程、國家運動訓練中心、小港機場擴建、社會住宅新建統包工程等，初估總金額上看280億元，將持續貢獻未來營運成長動能。

展望未來，三洋實業指出，將持續聚焦公共工程與大型基礎建設標案，透過技術整合與專案管理能力，擴大接單規模與營運成長動能，穩健推進長期發展布局。

高雄捷運 高雄

延伸閱讀

爭取自主更新 台南東區36年舊樓獲逾2千萬補助

龍科三期大復活…台積傳要在龍潭蓋埃米廠 漢唐、帆宣迎千億建廠大單

新北力茂工程行深耕全台專業柏油鋪設道路修補標線施工

天能綠電完成售電業股權交易 聯手台灣碳資產擴大綠電版圖

相關新聞

辜仲諒入局後出招！台泥切割「最賺錢心臟」赴歐IPO 對台灣股東是好是壞？

「台泥是一家上市公司，任何人、任何姓氏都可以買股票。」5月2日，台泥80週年慶上，台泥董事長張安平被媒體問到中信金大股東辜仲諒砸逾百億元入股、成為第一大股東後，是否想過傳承交棒？他沒有正面接招，只留下這句話。

工具機業出運亮復甦訊號 程泰、上銀等接單增加 4月營收重返成長

工具機產業景氣出現復甦訊號，包括程泰、亞崴、高鋒、百德、協易機、上銀、大銀、健椿等大廠，接單出貨明顯回升，帶動4月營收回到成長軌道，台灣機械公會理事長莊大立預期，整體產業景氣已在第1季落底，第2季起回溫。

軍購預算過關 工具機產業受惠

立法院三讀通過軍購特別條例，台灣機械公會理事長莊大立表示，預算過關，可望帶動中高階工具機、機器人與智慧自動化需求，國內工具機暨零組件廠因此受惠，對產業而言也是轉型契機。

航空復甦加速1／我國際線空運量今年衝高 挑戰6,200萬人次

台灣空運市場邁向榮景，根據交通部民航局統計，2025年全年運量已來到6,889.3萬人次，已來到近十年的第三高，其中國際航線部分已來到5,833萬人次。展望2026年，預測國際航線部分可望來到6,200萬人次，寫下歷史新高紀錄。

航空復甦加速2／過境服務費 大幅成長三成

隨著亞洲空運市場全面回溫，位於東亞航路樞紐核心的台北飛航情報區，航管服務收入同步攀升。交通部民航局最新統計顯示，2025年「過境航路服務費」收入突破28億元，較前一年大幅成長近三成；與航班起降相關的「飛航服務費」亦穩定成長6.72%，年收入逼近20億元，顯示台灣空域的經濟價值持續提升。

航空復甦加速3／去年桃機貨運量 明顯成長

在客運量大幅回升之際，桃園國際機場貨運表現同樣亮眼，自由貿易港區營運亦同步升溫。根據交通部最新統計，2025年桃園機場總貨運量達249萬9,898.5公噸，不僅較2024年明顯成長，也較2019年疫情前增加15%，寫下歷史第三高紀錄。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。