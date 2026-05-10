辜仲諒入局後出招！台泥切割「最賺錢心臟」赴歐IPO 對台灣股東是好是壞？

摘要 台股第一間上市企業台泥，宣布將拆分海外資產上市，試圖扭轉長期被低估的困境。董事長張安平掌舵10年，在台股不埋單、轉型壓力與辜仲諒成為第一大股東等夾擊下，發動「估值反擊」。歐洲市場看重減碳與基建價值，能否為台泥帶來更高評價？這間80年企業的關鍵一戰，會如何牽動台灣55萬股東權益？

「台泥是一家上市公司，任何人、任何姓氏都可以買股票。」5月2日，台泥80週年慶上，台泥董事長張安平被媒體問到中信金大股東辜仲諒砸逾百億元入股、成為第一大股東後，是否想過傳承交棒？他沒有正面接招，只留下這句話。

他在今天的週年活動投資機構專場上，對所有機構投資人揭曉真正答案：台泥海外業務將拆分赴歐洲IPO（首次公開募股）。他要發動台灣史上最大的定價權反擊戰，把最賺錢的「綠色心臟」切出去，讓懂的人出價。

辜仲諒變最大股東、老夥伴翻臉

張安平最難路口下的反擊

目前摩根士丹利、法國巴黎銀行與高盛3家投行，正協助台泥評估旗下荷蘭子公司TCC(Dutch) Holdings B.V.與海外業務的上市架構，包括哪些業務納入、如何切分，目標是年底前完成上市，預計可能稀釋約15%的股權。

張安平說，這不只是為了資金，「而是為了時間」，因為氣候、能源、轉型都是長期問題，「短期思維，解不了長期挑戰。」

這是台灣上市公司首次嘗試在歐洲IPO，也是台泥80年來走得最遠的一步棋。但與其說這是神來一筆，不如說，這是一張早該打出的牌。

因為台泥的歐洲資產，早已不是簡報上的轉型故事。

它在歐洲的水泥與儲能業務營收占比已突破44%，超過了中國與台灣；它在葡萄牙握有過半水泥市占，在土耳其有水泥合資廠，也布局儲能與電動車充電網絡。這些業務放在台股市場裡，像一段遙遠、難以定價的轉型故事；放到歐洲，卻是看得到客戶、現金流與減碳題材的資產。

問題是，這張牌直到此刻才被攤開。

此刻的台泥，正站在張安平掌舵10年來最難的路口。新進股東辜仲諒成為第一大股東，申報書寫明可能參與董事改選；與長年國內合作夥伴如環泥，因進口料高碳問題翻臉。轉型路上，去年又因三元能源火災、匯損與停機，認列逾百億元損失。台泥股價淨值比長期低於一倍，也顯示台股市場始終沒有真正替它的轉型埋單。

所以，赴歐IPO，是張安平在壓力最大時，打出一張遲來的估值反擊牌。

當台灣資金瘋追AI

歐洲市場願給高碳企業「轉型溢價」

這不是一時興起。

據了解，早在2024年9月，張安平就和台泥總經理程耀輝密集拜訪26家歐洲機構投資人，原本只是為發行歐元綠色債券試水溫，卻意外發現：同一個故事，在台灣說不動，到了歐洲，可能有人願意聽，也願意出價。

隔年，他們開始試水溫。3月先是發行海外可轉債，認購金額達原本預計的3倍；6月又透過荷蘭子公司完成聯貸，拿到比同級公司更便宜的利率。兩次都不是IPO，卻讓台泥確認，問題不在故事本身，而在市場。

資誠聯合會計師事務所前所長張明輝直言，台灣投資人看水泥股，第一眼看的仍是配息、本業穩不穩，「你不是AI，講白點，就不容易是被看好的產業。」

但在歐洲，遊戲規則不同。

歐洲資本市場長期重視高碳產業如何轉型，基金也更容易看懂基礎建設、減碳與能源轉型資產。KPMG執業會計師、專業策略長吳政諺觀察，台泥想在台灣說清楚這套轉型邏輯，但市場注意力很快被其他題材稀釋，「在台灣講這件事，新聞大概就只有一天。」

法國巴黎銀行台灣區總經理寶森（Bruno Boussard）也指出，歐洲投資人感興趣的，不一定是從零開始的低碳新創，反而包括原本高碳、但已提出清楚減碳路線圖的老牌企業。這類企業若能證明自己真的轉型，可能取得「轉型溢價」。

IPO爭取估值看齊國際同業

「短期可能有成本，長期一定是價值」

這正是台泥想要的舞台。

「台泥的方向很清楚：材料創新加能源布局。兩件事加在一起，才是未來。」張安平說，很多人問，這樣做，會不會影響回報？「我的答案是，短期可能有成本，但長期一定是價值。」

根據台泥揭露，去年前3季，土耳其與葡非水泥業務毛利率高於台灣本業。換句話說，台泥赴歐IPO真正要賣的，不只是「我們很綠」，而是「我們在歐洲有一組能穩定賺錢的資產」。

以德國上市的水泥巨頭Heidelberg Materials股價淨值比約1.8至1.9倍，台泥母公司在台股只有約0.8倍。台泥這次IPO目標是1.5倍以上，等於希望歐洲市場用接近國際同業的方式，重估它的海外資產。

那麼，這對台灣55萬名台泥股東，是好事還是壞事？

上市可望為台泥定錨新參考價

也恐削弱對海外資產的直接掌控

關鍵在IPO定價與股權結構。如果歐洲上市價格漂亮，好處不只留在歐洲。台泥母公司仍持有這些資產，歐洲市場給出的價格，會反過來成為台灣台泥的參考價：原來母公司帳上那塊海外資產，不只是投資故事，而是市場願意付錢承認的價值。

但這張牌也不是沒有代價。

吳政諺分析，未來台灣台泥與歐洲TCC，可能逐漸從母子公司，變成更像「兄弟公司」的關係。

白話說，台灣股東仍透過台泥持有歐洲資產，但距離會變遠。歐洲TCC上市後，會有自己的股東、股價與投資人期待；它賺的錢怎麼分、未來要不要再募資、母公司持股會不會被稀釋，都不再只是台灣台泥說了算。

目前台泥尚未公布最終募資規模與定價區間。市場接下來看的，不只是能不能掛牌成功，還包括定價是否漂亮、募資用途是否清楚，以及母公司與歐洲新公司權利義務如何切分。

市場不是只有一個。好的資產，也要找到懂得欣賞它的市場。但換了舞台，不代表掌聲會自己響起。這場跨海估值反擊戰能否翻盤，將由歐洲市場的成績單決定。

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