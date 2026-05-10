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軍購預算過關 工具機產業受惠

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導

立法院三讀通過軍購特別條例，台灣機械公會理事長莊大立表示，預算過關，可望帶動中高階工具機、機器人與智慧自動化需求，國內工具機暨零組件廠因此受惠，對產業而言也是轉型契機。

程泰集團會長楊德華說，台灣工具機品質不輸歐美日，國防預算過關，在國防自主要求下，軍工產業商機可期，希望政府鼓勵採購國產設備，集團會積極爭取相關訂單。

法人指出，包括程泰（1583）、東台（4526）、百德（4563）、友嘉、榮田、千附精密、上銀（2049）、羅昇（8374）、亞德客（1590）等，近幾年都積極布局軍工供應鏈，可望受惠。

其中，程泰集團積極研發航太等級高階五軸加工機與立式車床，用於加工飛機引擎機匣及大型機身結構。東台集團旗下亞太菁英專攻航太大型結構件加工，是漢翔供應商；千附精密是少數能承接美國大型軍工企業如洛克希德．馬丁訂單的台廠。

友嘉集團透過併購歐美航太設備大廠，將其轉化為本土生產動能，鎖定飛機機翼與發動機零件；羅昇積極布局機器人與無人機驅動控制系統；亞德客在國防生產線自動化中扮演關鍵角色；上銀的線性滑軌與滾珠螺桿，應用於機器人、國防自動化產線。

莊大立表示，傳統工具機依賴出口，國防預算通過，提供一個強大內需出海口，包括航太級精密需求、國防自主產業鏈、無人載具大爆發、機器人與智慧自動化等。

軍購特別條例 程泰 國防預算 友嘉 工具機 航太

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