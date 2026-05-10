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工具機業出運亮復甦訊號 程泰、上銀等接單增加 4月營收重返成長

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導
工具機產業景氣復甦，廠家接單出貨回升，4月營收回到成長軌道。記者宋健生／攝影
工具機產業景氣復甦，廠家接單出貨回升，4月營收回到成長軌道。記者宋健生／攝影

工具機產業景氣出現復甦訊號，包括程泰（1583）、亞崴（1530）、高鋒（4510）、百德（4563）、協易機（4533）、上銀（2049）、大銀（4576）、健椿（4561）等大廠，接單出貨明顯回升，帶動4月營收回到成長軌道，台灣機械公會理事長莊大立預期，整體產業景氣已在第1季落底，第2季起回溫。

莊大立指出，4月底剛結束的上海「第14屆中國數控機床展」，有來自全球27個國家、2,000多家廠商參展，交投熱絡，明顯感受新能源車、航太、人形機器人與AI算力，正帶領產業加速轉型升級，景氣逐步回溫。

供應鏈重組轉移，讓東南亞汽車、電子產業，以及美國半導體、AI伺服器、汽車零組件逐步復甦；國內半導體產業持續升溫，也拉動相關製造設備與零組件需求。

和大集團總裁沈國榮指出，俄烏戰爭與美伊戰事都有降溫、甚至趨向停火跡象，戰後重建龐大商機浮現。高鋒去年9月參加歐洲工具機展（EMO），就已接獲100台三軸、五軸及搪床訂單，這二天又接到德國客戶詢問，洽訂20台五軸機。

工具機暨零組件廠陸續公布4月營收，多數回到成長軌道，程泰、亞崴、高鋒及大銀4月營收都有四成以上、甚至逾六成年增幅；其它如瀧澤科、百德、福裕、上銀、健椿等，也有一至二成以上年增幅。

程泰集團會長楊德華表示，近期工具機接單明顯回溫，以程泰集團為例，程泰在手訂單逾8億元，亞崴12億元，合計在手訂單回到20億元以上，能見度看到第3季末。

楊德華指出，根據市場第一線回報，目前以美國接單回升20%最多，中國大陸接單也回升15%，另外加拿大、墨西哥接單也不錯，歐洲持穩。

東南亞受惠產業鏈重組利多，除了泰國、馬來西亞及新加坡訂單回流，越南、印度等也都有不錯表現，集團已計劃在越南設立銷售服務據點就近服務客戶。

沈國榮表示，除了大陸景氣回溫，歐洲市場受惠航太、軍工需求，以及戰後重建商機，也有慢慢在動跡象。高鋒目前在手訂單9億元，能見度看到第4季，回到2020年疫情前水準。

上銀董事長卓文恒指出，目前滾珠螺桿交期拉長為4.5至五個月，線性滑軌約3.5個月，自動化、半導體及AI相關市場需求還是非常高，須持續加班去化訂單。他強調，產品交期拉長，代表市場需求增溫。

上銀 工具機 程泰

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