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航空復甦加速3／去年桃機貨運量 明顯成長

經濟日報／ 記者余弦妙／台北報導

在客運量大幅回升之際，桃園國際機場貨運表現同樣亮眼，自由貿易港區營運亦同步升溫。根據交通部最新統計，2025年桃園機場總貨運量達249萬9,898.5公噸，不僅較2024年明顯成長，也較2019年疫情前增加15%，寫下歷史第三高紀錄。

回顧近七年貨運發展，桃園機場展現高度韌性。2019年貨運量為218萬2,341.8公噸；2021年因海運塞港帶動空運需求暴增，貨運量攀升至281萬2,065.3公噸，創下歷史高峰。2022年至2024年間，受全球景氣波動與供應鏈調整影響，貨運量一度回落，但2025年迅速回升至接近250萬公噸水準，再度站上歷史高點行列。

另一方面，自由貿易港區表現同樣突出。2025年貨量達5萬噸，年增率高達47%；帶動進出口貿易值突破5兆元，年增率達116%。機場公司分析，這顯示桃園機場透過園區優化與物流加值服務，成功吸引高附加價值產業進駐，讓原本以「轉運」為主的功能，逐步升級為「物流加值中心」。

展望2026年，儘管全球經濟仍存在中東局勢等不確定因素，但隨著第三航廈北廊廳啟用、第三跑道臨時過夜機坪提升調度彈性，加上國籍航空如華航、長榮持續強化貨機布局，桃園機場整體營運韌性持續提升，並朝向國際客貨運雙引擎樞紐目標邁進，成為台灣在全球經貿鏈中的重要競爭優勢。

桃園機場 交通部 華航 自由貿易

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