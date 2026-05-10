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航空復甦加速2／過境服務費 大幅成長三成
隨著亞洲空運市場全面回溫，位於東亞航路樞紐核心的台北飛航情報區，航管服務收入同步攀升。交通部民航局最新統計顯示，2025年「過境航路服務費」收入突破28億元，較前一年大幅成長近三成；與航班起降相關的「飛航服務費」亦穩定成長6.72%，年收入逼近20億元，顯示台灣空域的經濟價值持續提升。
民航局分析，台北飛航情報區能創造可觀收益，關鍵在於其重要的地理位置。2025年最繁忙的航路仍由「M750」居首，該航路主要承載東南亞與香港北上，經我國空域前往日本與北美的航班流量；排名第二與第三的航路，則分別為串聯韓國與東南亞的「Q11」，以及北美、日本南下前往香港與新加坡的「A1」航路。
在過境服務費貢獻方面，前三大航空公司依序為國泰航空、香港快運與大韓航空，反映區域航網高度密集與互通。而在飛航服務費部分，主要貢獻來源仍以長榮航空、中華航空與星宇航空等國籍航空為主；以貨運為主的聯邦快遞（FDX）則排名第七，顯示國際貨運業者對台灣市場的高度依賴。
民航局指出，相關航管收入除支撐日常營運外，也是自動化航管系統與雷達設備升級的重要經費來源。今年1至2月桃園機場國際線管制架次已達2019年同期約103%，顯示航班流量已完全跨越疫情門檻。隨著航班量持續回升，穩定成長的航路收入，也將成為支撐台灣空運發展與創造經濟效益的重要基礎。
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