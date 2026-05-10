航空復甦加速2／過境服務費 大幅成長三成

星宇航空表示，為使客艙組員於服勤時能獲得更周全的照顧，若客艙組員因眼部不適無法佩戴隱形眼鏡時，可配戴眼鏡服勤。 此外，4月起，男性客艙組員也可穿短袖襯衫值勤，讓客艙組員能依個人需求在專業形象與舒適度之間取得更佳平衡。

2026-05-09 14:06