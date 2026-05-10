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航空復甦加速1／我國際線空運量今年衝高 挑戰6,200萬人次

經濟日報／ 記者余弦妙／台北報導
台灣空運市場邁向榮景，根據交通部民航局統計，2025年全年運量已來到6,889.3萬人次，已來到近十年的第三高，其中國際航線部分已來到5,833萬人次。聯合報系資料照
台灣空運市場邁向榮景，根據交通部民航局統計，2025年全年運量已來到6,889.3萬人次，已來到近十年的第三高，其中國際航線部分已來到5,833萬人次。聯合報系資料照

台灣空運市場邁向榮景，根據交通部民航局統計，2025年全年運量已來到6,889.3萬人次，已來到近十年的第三高，其中國際航線部分已來到5,833萬人次。展望2026年，預測國際航線部分可望來到6,200萬人次，寫下歷史新高紀錄。

回顧台灣航空產業的發展歷程，數據呈現出鮮明的「V型」反轉軌跡。根據民航局統計，台灣空運總運量（包括國內航線）在2019年達到7,215.7 萬人次的巔峰 ，隨後受疫情衝擊，2021年運量一度重挫至谷底，僅剩759.7萬人次 。

然而，隨著國境逐步開放，運量顯著回升：2023年回升至5,204.3萬人次，2024年進一步成長至6,396.4萬人次 。到了2025年，全台機場總運量已來到6,889.3萬人次 ，正式宣告台灣空運市場已走出疫情陰霾，穩定向疫前高點邁進。

當前的復甦動能不僅體現在人次，更反映在航班密度與航網布局。民航局指出，目前實施中的冬季班表，國際線飛航點已達107個，每周平均航班數攀升至2,981班，正式超越2019年疫情前的水準 。其中，北美航線以140%的復甦比例最為亮眼，中東航線復甦比例更高達214%，顯示長程航線已成為帶動整體運量的領頭羊 。

此外，在轉機市場方面，儘管2025年受美國關稅政策與移民政策不確定性等外部因素影響，全年轉機旅客量約669萬人次，較2024年略減5萬人次，但自11月起轉機量已重新回到成長軌道，超越前一年同期。

主要動能來自北美與東南亞間的轉機需求，凸顯桃園機場在東亞航網中的關鍵節點角色。

展望2026年，國際航線空運市場有望挑戰6,200萬人次的歷史新高。尤其從2026年開春僅69天，桃園機場累計旅運量已突破1,000萬人次。相較2025年須77天、以及疫情前高峰的2019年須76天，今年突破千萬人次的時間足足提前約一周，此一指標性數據顯示客運市場成長動能強勁，也預告台灣空運市場今年可望迎來超越疫前的成長期。

不僅如此，民航局也提到，國際航空正加速引進新機隊並拓展航網，例如星宇航空今年1月開闢台北至鳳凰城航線，長榮航空也規劃於年中新闢台北至華盛頓航線，均將為運量成長挹注動能。同時，政府持續提供獎助措施與場站優惠，也吸引外籍航空看好台灣市場並積極開航。

在基礎設施方面，第三航廈北廊廳已於去年底啟用，配合第三跑道臨時過夜機坪陸續完工，將有助於提升航班調度彈性並紓解高運量壓力。儘管近期中東情勢升高可能為全球航空業帶來變數，但在各區域市場需求持續成長、國籍航空交機潮與基礎建設逐步到位等利多帶動下，台灣空運市場正邁向全面復甦的新階段。

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