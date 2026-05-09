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貿協邀日本友人挑戰101垂直馬拉松 首次體驗直呼「太棒了」

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
松原市貴賓一同前來參觀101垂直馬拉松，並贈送松原市吉祥物Mackie。左2起松原市觀光協會代表理事松本光代、外貿協會董事長黃志芳、松原市市長澤井宏文。圖／貿協提供
松原市貴賓一同前來參觀101垂直馬拉松，並贈送松原市吉祥物Mackie。左2起松原市觀光協會代表理事松本光代、外貿協會董事長黃志芳、松原市市長澤井宏文。圖／貿協提供

「2026台北101公益垂直馬拉松」於9日盛大登場。外貿協會（簡稱貿協）偕日本友人挑戰101垂直馬拉松 與國際分享臺灣活力用雙腳挑戰全臺最高樓。

貿協連續四年由董事長黃志芳親自率隊挑戰，今年以24分01秒創個人最佳紀錄。

貿協2025年辦理大阪世博TECH WORLD館期間分享參與台北101垂直馬拉松的經歷，大阪府松原市市長澤井宏文深感興趣，今年便偕同松原市觀光協會代表理事松本光代等人前來參觀，松原市政府市長室室長橋本明，以及企劃政策課課長井內岳郎更加入貿協隊伍參賽。

兩位日本友人通過終點時雖然滿頭大汗，臉上卻掛著笑容。井內岳郎表示，一路跟隨（黃志芳）董事長的腳步，覺得董事長爬得好快；橋本明則表示，從來沒有參加過任何馬拉松，第一次就在臺灣體驗賽事，真是太棒了！

黃志芳表示，此次日本友人跨海來臺參與活動，不僅延續雙方在大阪世博期間建立的深厚情誼，也讓體育交流成為臺日互動的另一種語言。挑戰台北101垂直馬拉松所代表的「追求卓越、勇於挑戰」精神，也與貿協協助臺灣企業拓展全球市場的信念不謀而合；唯有具備強健體魄與堅定意志，才能在國際經貿舞台上站穩，並再創高峰。

去年創下貿協隊伍最佳成績的李先生，今年維持17分鐘的超佳成績，表示明年還要繼續突破自我；去年因腳傷無法參與賽事的江小姐則分享，雖然平時都有在國貿大樓練習，在通過起跑線時想到要挑戰88樓仍覺得遙不可及，沒想到轉眼間就抵達終點；今年被同事「推坑」、首次參賽的吳小姐表示，爬的時候非常後悔，但是抵達終點的時候真的覺得自己真的很棒！

運動早已融入貿協同仁的日常生活。從健身房訓練、多元運動社團，到每年的新春健行、家庭日及結合永續理念的ESG活動，貿協長期鼓勵同仁培養健康生活與團隊合作精神，透過不同形式的交流凝聚向心力。從推動國際展覽、協助企業拓銷，到投入公益與多樣化活動，貿協展現的不只是臺灣產業的活力，也是在面對國際挑戰時持續向前、勇於突破的臺灣精神。

賽後黃志芳(中)與參與貿協參賽隊伍的企劃政策課課長井內岳郎(左)、松原市政府市長室室長橋本明(右)合影。圖／貿協提供
賽後黃志芳(中)與參與貿協參賽隊伍的企劃政策課課長井內岳郎(左)、松原市政府市長室室長橋本明(右)合影。圖／貿協提供

5月9日舉辦101垂直馬拉松，貿協隊伍由董事長黃志芳領軍，一同於起跑前合影。圖／貿協提供
5月9日舉辦101垂直馬拉松，貿協隊伍由董事長黃志芳領軍，一同於起跑前合影。圖／貿協提供

台北101垂直馬拉松，大阪府松原市市長澤井宏文一行前來共襄盛舉，並於101大樓前合影留念。圖／貿協提供
台北101垂直馬拉松，大阪府松原市市長澤井宏文一行前來共襄盛舉，並於101大樓前合影留念。圖／貿協提供

貿協隊伍順利完賽後合影。圖／貿協提供
貿協隊伍順利完賽後合影。圖／貿協提供

黃志芳以24分01秒通過101垂直馬拉松終點。圖／貿協提供
黃志芳以24分01秒通過101垂直馬拉松終點。圖／貿協提供

大阪 外貿協會 黃志芳

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