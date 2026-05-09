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空服服儀再鬆綁 星宇開放男空服可穿短袖襯衫

聯合報／ 記者甘芝萁/台北即時報導
星宇航空表示，已開放客艙組員可穿著平底鞋、女性客艙組員可選擇著褲裝服勤，並自今年4月起為男性客艙組員新增短袖襯衫選項，讓客艙組員能依個人需求在專業形象與舒適度間，取得更佳平衡。(星宇航空提供)
星宇航空表示，已開放客艙組員可穿著平底鞋、女性客艙組員可選擇著褲裝服勤，並自今年4月起為男性客艙組員新增短袖襯衫選項，讓客艙組員能依個人需求在專業形象與舒適度間，取得更佳平衡。(星宇航空提供)

星宇航空表示，為使客艙組員於服勤時能獲得更周全的照顧，若客艙組員因眼部不適無法佩戴隱形眼鏡時，可配戴眼鏡服勤。 此外，4月起，男性客艙組員也可穿短袖襯衫值勤，讓客艙組員能依個人需求在專業形象與舒適度之間取得更佳平衡。

空服服儀各家航空公司都有不同規範，不過近年來隨著工作職場舒適度的爭取、性別平權的意識抬頭，傳統的服儀規範已漸漸鬆綁。中華航空、台灣虎航、長榮航空先前已開放空服員執勤可配戴眼鏡、穿運動鞋工作等，華航也開放空服員可著褲裝服勤。

針對制服相關規範，星宇航空也表示，已開放客艙組員可穿著平底鞋、女性客艙組員可選擇著褲裝服勤。自今4月起，星宇的男性客艙組員也可穿短袖襯衫值勤，讓客艙組員能依個人需求在專業形象與舒適度之間取得更佳平衡。

星宇航空表示，相關服儀規範調整是公司持續優化工作環境的重要一步，未來也將持續評估提供更完善、貼心的工作環境。

長榮航空 華航 星宇航空

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