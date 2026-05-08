「澔宇築樂」擁豐原三大商圈紅利 獲科技菁英族群關注

隨著台中捷運紅線規劃逐步到位，中科后里園區快速發展，台中市豐原區在交通條件、產業動能與生活機能三方同步提升下，房地產市場關注度升溫。其中，澔宇開發在豐原核心生活圈推出「澔宇築樂」預售案，坐擁南陽商圈、豐東商圈與豐原車站三大商圈機能，近期受到科技菁英族群關注。

市調指出，看好豐原的發展潛力，近幾年吸引不少建商佈局推案，包括「澔宇築樂」、「久樘雋陽」、「慶山明仁」、「富宇大宅豐鼎」等指標個案陸續登場；亞昕（5213）、國聚、富宇（4907）與大華等上市櫃建商也積極卡位，豐原已躍升北台中下一波軌道建設題材的重點熱區。

延續「交通要便利一點、商圈要5分鐘、綠意要下樓就到」的選址哲學，澔宇開發於豐原核心生活圈推出「澔宇築樂」預售新案。憑藉成熟商圈與萬坪綠意環繞的地段優勢，兼具城市便利與純住品質的宜居條件，吸引許多重視生活質感與教育環境的家庭客層，以及后科工程師等菁英族群的關注。

澔宇開發董事長許庭維表示，「澔宇築樂」位於豐原核心區域，涵蓋南陽商圈、豐東商圈與豐原車站三大商圈機能，鄰近家樂福、全聯、豐原太平洋、廟東夜市與豐東黃昏市場等指標場域，採買、餐飲與購物機能完整，輕鬆滿足日常採購與休閒娛樂需求，形成極具效率的便利生活圈。

此外，「澔宇築樂」擁有萬坪綠意環境，基地周邊由多座公園與政府公有綠地緊密環繞，不僅形成天然的綠色屏障，更讓住戶享有由國家級專業養護的景觀視野。這份彷彿置身「城市森林」的居住體驗，滿足全齡客層對運動、休憩與健康生活的渴望。

更具亮點的是，該案緊鄰「旱溪水岸阿勃樂大道」，每逢初夏，延綿的阿勃勒金黃盛放，與水岸光影交織成壯闊的「黃金雨」勝景，為住戶提供一條休閒軸線，實現「入城繁華、回歸自然」的宜居哲學。

許庭維說，「澔宇築樂」鄰近國道一號與國道四號，可快速串聯台中各區域；同時，透過豐原車站與轉運站形成的重要交通樞紐，讓日常通勤與跨區移動更為便利。未來，隨著台中捷運紅線規劃串聯豐原，將進一步強化區域與台中各地之間的交通連結，也為豐原帶來長期的交通利多。

不僅如此，「澔宇築樂」更占據豐原文教核心軸線。住戶步行即可抵達在地家長心中的首選明星學府「豐東國中」，基地周邊更匯聚福陽國小、南陽國小、豐原高中及豐原高商，構築出完整的12年教育廊道。

「澔宇築樂」產品規劃24至32坪、2至3房格局，總戶數46戶(含1戶店面)，總價帶在1,180萬至1,580萬元，總銷約7億元。根據最新實登揭露，目前已銷售14戶，每坪成交均價約40萬元。其中，已購客戶以豐原在地客為主，部分已購客來自中科后里園區的台灣美光工程師。

值得一提的是，該案匯聚台中七期豪宅建築團隊－雙建築師聯手操刀，由建築師陳彥伯主導平立面規劃設計，景觀與公設部分，則邀請玖柞設計建築師朱伯晟擔綱。陳彥伯以俐落美學與嚴謹尺度著稱，為建築立面注入細緻質感；室內格局則秉持「零虛坪、高坪效」核心理念，透過精準的空間佈局挑戰坪效極限，確保每一吋空間皆能發揮最大機能。同時規劃「戶戶雙衛浴、雙面採光」，貼心回應現代家庭的生活需求，建築配置更採「一層四戶」的純質規格，大幅提升居住隱私與出入便利性，為在地少見的精緻型住宅社區。朱伯晟順應基地紋理，讓街道、建築與自然彼此交融，既模糊了空間邊界，也巧妙拉開住戶與道路的距離。

基地串聯監理站千坪綠地，透過喬木層層引入，將自然帶進建築肌理之中；後院特別規劃一處露天電影院，讓住戶坐臥於戶外沙發時，盡享被綠意環抱的療癒時光；頂樓空中花園則打破樓層限制，不必下樓即可親近自然，戶外露臺更是觀星賞月的絕佳所在。

「澔宇築樂」以最高標準層層把關，採用台泥環保低碳混凝土，施工由具備「甲級營造」資格的浩澧營造操刀。

澔澧營造副總經理王世偉表示，相較於一般營造廠，甲級營造在結構安全與現場管理上須遵循國家最高標準，從基礎工程到建築封頂皆執行嚴謹的品質控管，以打造豪宅的態度，守護住戶成家的每一步。

該案導入中興保全智慧安全系統，全面整合科技維安機制，為住戶構築無憂的智慧生活環境；為保障消費者權益，特別實施上海銀行全案信託，透過專業銀行的資金控管機制，確保建案穩定運行，讓購屋者擁有堅實資產保障。